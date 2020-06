El Maresme es planteja tancar platges per Sant Joan per evitar desplaçaments des de Barcelona

Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Pineda de Mar ja han decidit tancar les seves platges durant la revetlla de Sant Joan, després que l'Ajuntament de Barcelona anunciés la mateixa decisió aquest dimecres.Altres municipis, com Sant Pol de Mar, s'estan replantejant mantenir les platges obertes. Al sud de la comarca, El Masnou, Premià de Mar i Vilassar de Mar negocien una posició consensuada per evitar l'efecte crida. Altres pobles, com Calella o Arenys de Mar sí que permetran l'accés a la platja durant la revetlla.En el cas de Mataró, la decisió no s'anunciarà fins que es reuneixi el comitè de seguiment de la desescalada per tractar aquesta qüestió. També a Canet de Mar la decisió definitiva es prendrà els pròxims dies, quan es reuneixin els tècnics.Mentrestant, al Baix Llobregat, l'Ajuntament de Castelldefels ha anunciat que tancarà els principals accessos a la platja del municipi la nit de Sant Joan per evitar aglomeracions. El consistori no hi prohibirà l'accés però sí que el limitarà. En aquest sentit, preveu tancar les vies que connecten el municipi amb la platja així com les sortides de la C-32 i la C-31 per evitar l'arribada de vehicles al litoral.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor