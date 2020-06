L'ANC impugna una tercera candidatura al secretariat nacional

La junta electoral de l'ANC ha exclòs també de les eleccions al secretariat nacional la candidatura de Jordi Pi, segons ha pogut saber. Pi es presentava en el bloc territorial de l'Alt Pirineu i és crític amb el rol que ha adoptat l'ANC en els últims anys de la mà d'Elisenda Paluzie. Fonts consultades sostenen que se l'ha apartat per "difamar" altres candidats en els debats electorals de campanya, però ell ho matisa i apunta que li han tombat la candidatura perquè volia "estirar de la manta" i ha fet "preguntes incòmodes".A preguntes d'aquest diari, Pi, que també és tresorer de l'ANC a Sarrià-Sant Gervasi, admet que la junta electoral l'ha apartat de la cursa per entrar al secretariat per "menystenir i posar en evidència" altres candidats. L'afectat nega cap intenció de menystenir ningú i sosté que només va per preguntes als candidats i va "aportar informació" per fer notar que, en alguns casos, no complien amb els requisits per poder ser membres del secretariat, per exemple en relació a l'assistència a les reunions o comissions.Segons explica, aquest comportament va incomodar algunes persones, que van presentar una reclamació a la junta electoral que va desembocar en la impugnació de la seva candidatura. Un altre dels arguments esgrimits per l'organisme electoral és que Pi aprofitava per fer "publicitat" de la seva candidatura a través dels xats durant els actes electorals, que s'han fet per via telemàtica arran de la crisi del coronavirus. En delcaracions aassegura que no necessitava publicitat perquè a la regió de l'Alt Pirineu només hi havia tres candidats i tenia garantit l'accés al secretariat.El seu nom se suma al de Roger Heredia i Eduard Cabús, dos candidats que finalment no es podran presentar per decisió de la junta electoral. En el cas d'Heredia, la junta electoral va argumentar que l'apartava per la seva participació en mitjans durant la campanya. L'afectat, però, sosté que se'l va "depurar" per pensar diferent. D'altra banda, en el cas de Cabús, va ser apartat de la cursa electoral per respondre una piulada a Twitter també durant la campanya, segons va explicar ell mateix a Twitter.Tot plegat mentre els socis de l'ANC voten des de dimecres en unes eleccions clau per al futur de l'entitat. Elisenda Paluzie, l'actual presidenta, opta a la reelecció. Enfront d'ella i al sector que representa s'ha articulat un altre bloc que inclou els afins a Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona i que, tot i no presentar-se a les eleccions, ha donat suport en públic a una sèrie de noms com el de Montse Soler o David Fernàndez.Entre aquest sector contrari a la línia continuista de l'ANC hi ha també una trentena d'exsecretaris nacionals, entre els quals Jaume Marfany, que va ser vicepresident de l'entitat amb Carme Forcadell. Aquesta setmana han publicat una llista amb candidats al secretariat que reuneixen les condicions per mantenir l'ANC i entre els noms hi ha els que també proposa Canadell. Entre els noms que proposen els exsecretaris hi ha també el de Jordi Pi.Propers als exsecretaris i al president de la Cambra, i contraris a la reelecció de Paluzie, hi ha també Salvem l'ANC, un sector que aposta per "recuperar l'essència" de l'entitat i es presenta com independent, tot i que algunes veus els situen a l'entorn de la Crida Nacional per la República que lideren Carles Puigdemont i Jordi Sànchez.

