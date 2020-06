El TSJC anul·la la condemna per mòbing a l'Ajuntament de Sabadell a l'anterior mandat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat la sentència del jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell que condemnava l'Ajuntament de Sabadell a indemnitzar amb 25.000 euros una exalt càrrec del Departament d'Urbanisme, Maite Morao, per sotmetre-la a assetjament laboral i a pressions socials, quan l'alcalde era Maties Serracant.Així ho ha informat el seu partit, la Crida per Sabadell, que ha detallat que la resolució està basada en "la incompetència" del tribunal, perquè la indemnització es basava "en la vulneració de drets fonamentals", cosa que s'hauria d'haver derivat a través del contenciós-administratiu i no per l'odre social.La formació ha recordat que la publicació del dictamen inicial va ser fa un any, "dies abans de l'inici" de la campanya electoral a les eleccions municipals "i va omplir de titulars en què es donava per feta l'existència de conductes de mòbing" de Serracant, aleshores batlle i candidat a l'alcaldia.La decisió judicial està relacionada amb presumptes represàlies després que Morao es va oposar a cedir una part de Can Balsach a l’entitat El Tallaret i que, tal com ha qualificat la Crida, es vincula "de manera barroera i malintencionada" per la mateixa treballadora i el PSC, "tot i que ja des del gener de 2018 aquella denúncia fou sobreseguda en primera instància".La Crida ha recordat que el mateix consistori va activar "el protocol específic d'assetjament moral o psicològic en el treball (mòbing) per fer el seguiment del cas" i la comissió per a la prevenció de l'assetjament moral o psicològica en el treball va nomenar un equip instructor del cas "que va concloure la inexistència d'assetjament laboral", ha subratllat.La Crida celebrat el sentit de la sentència del TSJC, però ha puntualitzat que "no podem passar per alt els danys polítics i morals ocasionats a l'anterior equip de govern, a la Crida per Sabadell, a funcionaris i funcionàries municipals i al regidor Maties Serracant", així com les "repercussions negatives" que van ocasionar al Tallaret per "veure truncada la cessió del local de Cal Balsach que havia estat acordada unànimement el ple del mes de febrer de 2015".També ha carregat per "la utilització oportunista i de guerra bruta política per part dels candidats i candidates a l'alcaldia que demanaren durant la precampanya responsabilitats polítiques i econòmiques" a Serracant, malgrat una resolució judicial prèvia i el treball intern de l'administració local.

