La Fura dels Baus homenatja el món de la salut amb un «macroespectacle»

#LaFuradelsBaus oferirà dues funcions de dos nous espectacles aquest juliol en el marc del @cruillabcn XXS: 'Nova Normalitat (NN)' de Carlus Padrissa a @santpaubcn i 'Espectacle Sorpresa' de Pera Tantiñá a la plaça Univers de #Barcelona: https://t.co/BVyYMo7Kop pic.twitter.com/opFUhWm7mS — FuraDelsBaus (@LaFuraDelsBaus) June 11, 2020

La Fura dels Baus ha creat un espectacle per aquest estiu que es presentarà en el marc del Cruïlla XXS, el festival de petit format impulsat pel certamen barceloní aquest juliol. Es titularà Nova normalitat i l'acollirà el Recinte Modernista de Sant Pau en dues funcions el 3 i 4 de juliol, en què la companyia homenatjarà les persones que "promouen la salut", des del personal de neteja als metges.L'espectacle farà gira per tot l'Estat, i començarà per "la zona 0" de la pandèmia a Catalunya, l'Hospital d'Igualada, tal com ha detallat aquest dijous el director de l'espectacle, Carlus Padrissa. "Cadascú s'imagina la seva 'nova normalitat' ideal, però aquesta dependrà d'on estiguis"; així ha justificat Padrissa el perquè de l'espectacle.Els dos espectacles s'han presentat aquest dijous al Recinte Modernista de Sant Pau, amb un tast del qual serà un muntatge amb cinc escenografies "gegants", 26 actors, text de Pau Miró i una grua de 50 tones. La música serà a càrrec de la soprano Alba Fernández Cano i el guitarrista Pep Mendoza, però amb so fluix, per no molestar els pacients."És l'exemple més clar de col·laboració de grans agents socioculturals del país. Espero que després d'aquest estiu això es mantingui", ha dit el director del Festival Cruïlla, Jordi Herreruela. El Cruïlla XXS oferirà més de 250 activitats culturals al juliol a Barcelona, i Herreruela ha remarcat el muntatge de la Fura dels Baus a Sant Pau com un dels més destacats de l'estiu. En comprar l'entrada, es podrà fer una donació per recaptar fons per a la investigació mèdica.L'espectacle durarà una hora i s'hi podran asseure fins a 400 persones. Tot i que en fase 3 es podran fer espectacles amb 800 persones a l'aire lliure, en el cas de Sant Pau l'organització limitarà l'aforament a 400 per mantenir estrictament les distàncies i protocols. S'han dissenyat uns horaris d'entrades i sortides en quatre grups de 100 persones cada un, i la mascareta serà obligatòria fins al moment que comenci l'espectacle."Tothom estarà assegut, però si la Fura genera un estat d'emoció que convida a aixecar-se i ballar, ho podran fer sempre mantenint les distàncies", ha detallat Herreruela. En altres localitzacions del Cruïlla XXS, en canvi, sí que serà possible una capacitat de fins a 800 persones.L'espectacle Nova normalitat neix a partir del muntatge que la Fura va fer per a la Marató de TV3 de 2019 amb la Coral Càrmina. Segons ha explicat el director de la Fura i del muntatge, Carlus Padrissa, gairebé la meitat dels integrants de la Coral Càrmina van infectar-se de coronavirus després d'un assaig el 9 de març al Liceu. Arran de la situació sanitària, la companyia i la coral van col·laborar en un vídeo que es va convertir en la "pedra fonamental" de l'espectacle que presentaran al Cruïlla.L'espectacle ret homenatge al personal de neteja, equips científics, zeladors, infermeres, metges, terapeutes, farmacèutics, voluntariat, treballadores socials o conductors d'ambulància. A més, "juga amb la idea de quina serà la nova normalitat". "La intuïm, però no sabem com serà", ha explicat Padrissa.L'esfera del planeta, entès com a "vaixell on viatgem tots", prendrà un protagonisme especial. "El coronavirus és l'enemic comú de tota la humanitat i també ha de ser una lliçó per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible", ha apuntat el director com a pretext del muntatge. A través d'una aplicació mòbil, el públic votarà dilemes que se'ls plantejarà.Després de Barcelona, NN anirà a l'Anoia el 10 i 11 de juliol, al costat de l'Hospital d'Igualada. Diferents entitats del món cultural de la ciutat i de la comarca s'han adherit a la iniciativa i col·laboraran en l'organització. La gira continuarà per la resta de l'Estat, com Galícia o Cantàbria, on també es donarà una fracció dels beneficis per a la recerca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor