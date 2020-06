Les associacions de veïns de Barcelona reclamen destinar els pisos buits a famílies vulnerables

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) insten l'Ajuntament i la Generalitat a mobilitzar els pisos buits que hi ha a la ciutat per destinar-los a famílies vulnerables. Segons les darreres dades del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona, a la ciutat hi ha 10.052 pisos buits. "Només que s'actués sobre la meitat, ja quedaria resolt el problema de les famílies a la taula d'emergència", valora la FAVB en un comunicat La federació també posa l'accent en els 9.572 pisos amb llicència turística que han quedat buits durant l'epidèmia. "Una petita part segueix en actiu i una altra s’ha cedit a sanitaris o altres col·lectius afectats, però la immensa majoria resten buits, esperant els turistes que no arriben ni arribaran a curt termini", insisteixen.La FAVB recorda com la proposta d'acord entre l'Ajuntament i la patronal de pisos turístics Apartur, per acollir famílies en situació d'emergència habitacional als immobles, no s'ha arribat a materialitzar. "Apartur prefereix tenir pisos buits abans que hi visqui ciutadania vulnerable", denuncia la federació. A més, les associacions veïnals recorden que alguns dels propietaris intenten llogar els pisos per temporada."És totalment immoral que en una ciutat amb necessitats tan urgents d'habitatge, les administracions no facin res", conclou la FAVB en el seu comunicat.​​​​​​

