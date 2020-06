Educació matisa el ministeri: prioritza un curs presencial amb mesures de prevenció

El Departament d'Educació ha dit aquest dijous que mantindrà el criteri de prioritzar la presencialitat dels alumnes "als espais educatius" de cara al curs vinent, que ha de començar el 14 de setembre. En aquest sentit, la conselleria matisa el govern espanyol i insisteix que treballa amb el Departament de Salut per conciliar les mesures sanitàries que caldrà adoptar de cara al nou curs en relació a la prevenció, higiene i seguretat dels espais educatius i de l'alumnat, docents i personal educatiu."Les mesures s'hauran d'acordar amb els serveis de prevenció de riscos laborals i presentar prèviament als representants de la comunitat educativa", ha remarcat el Departament a través d'un comunicat aquest migdia, després de la reunió de la conferència sectorial d'Educació. La comunitat educativa, de fet, s'ha mostrat crítica amb el Departament per la poca negociació que hi ha hagut respecte a la reobertura dels centres abans de l'estiu i reclamen negociar com serà el curs vinent.La conselleria que pilota Josep Bargalló reitera el seu malestar per les filtracions de la Moncloa sobre com hauria de ser el curs 2020-21, i recorda que qui té les competències en aquest àmbit és la Generalitat. Ahir mateix, el president de la Generalitat, Quim Torra, va dir a la ministra Isabel Celaá que les condicions del nou curs les definiria el Departament d'Educació.Segons ha explicat el Departament, el Ministeri d'Educació ha presentat dos documents perquè el valorin les comunitats autònomes. Un primer text amb mesures de prevenció als centres educatius de cara al curs vinent i un segon amb 14 punts sobre l'organització del proper exercici. El conseller Bargalló ha admès "coincidència de partida amb molts dels aspectes proposats", però ha deixat clar que no acceptarà que el ministeri publiqui el document "amb caràcter normatiu o reglamentari, sinó com a orientacions genèriques no vinculants". Entre les propostes del ministeri, el govern espanyol va demanar ahir relaxar la distància de seguretat que hauran de mantenir els alumnes a les aules de dos metres a un metre i mig. També que els centres educatius "optimitzin els espais" i que els alumnes de fins a 10 anys (4t de Primària) puguin configurar grups "de convivència estable" i, en el marc d'aquests grups, puguin "moure's amb tranquil·litat" sense mantenir la distància de seguretat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor