El TSJC tomba la petició d'USTEC d'aturar la reobertura d'escoles

La sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat suspendre el pla de reobertura dels centres educatius del Departament d'Educació, com demanava USTEC-STEs. El sindicat va interposar un recurs contenciós administratiu contra les instruccions per l'organització de la reobertura i va demanar com a mesura cautelar la suspensió de l'execució.La sala conclou que després d'analitzar els al·legats de les parts i Fiscalia "la petició de mesures cautelars no podrà ser atesa", afirma que no sembla que la pretensió de paralitzar l'activitat educativa "sigui menys perjudicial per al dret fonamental a l'educació que el reinici de la vida escolar" i apunta que "haurà de prevaldre l'interès públic".En l'auto sobre aquesta peça separada, la sala considera "francament dèbil" l'aparença de bon dret i respecte al dret fonamental a la tutela judicial efectiva que el sindicat assegura que s'ha lesionat afegeix: "Semblaria –a priori i sense prejutjar el que es pugui concloure en les actuacions principals-, que res ha impedit que les impugnés davant d'un tribunal, amb la possibilitat afegida d'impetrar tutela judicial cautelar", afirma. Sobre el dret a la protecció de la salut, defensa que "no és susceptible d'empara ordinària".Tampoc veu "degudament justificat" el perill de mora processal i assegura que l'absència de certeses científiques absolutes sobre la pandèmia "no pot conduir a decisions maximalistes o extremes i d'efectes impredictibles", més encara quan veu constatada una millora de la situació sanitària."El sindicat recurrent tampoc ha aportat elements de convicció (proves, al cap i a la fi) susceptibles d'atorgar solidesa als mals auguris que apareixen consignats en l'escrit d'interposició", afirma.El jutjat analitza el text d'Educació i esmenta que aquest indica que serà cada centre el que haurà de fer el seu pla de reobertura amb l'acompanyament dels serveis d'inspecció, motiu pel qual veu "encara més dubtosa la viabilitat d'una acció com la present, desconnectada de la realitat i de les particularitats de cadascun dels centres d'ensenyament".A més, apunta que l'assistència dels alumnes és voluntària i estableix que no disposa de dades fiables per concloure que hi ha perjudicis irreparables o difícilment reparables si no es paralitza l'aplicació de les mesures, que a més "contenen un catàleg gens menyspreable de mesures preventives i de seguretat"."Haurà de prevaldre doncs l'interès públic que subjau en el restabliment de la normalitat en la vida educativa, en un servei públic, que també s'ha de clarificar com a essencial", resumeix. La sala també imposa les costes al sindicat, fins a un import màxim de 1.000 euros per tots els conceptes.

