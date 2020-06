MAPES Quins municipis han tingut brots de coronavirus les dues últimes setmanes?

Picant sobre cada municipi (bola), es desplega el seu nom, la comarca a què pertany, el nombre de casos positius i sospitosos no confirmats de coronavirus totals entre el 28 de maig i el 10 de juny, els casos confirmats per a dones i per a homes en el mateix període, i la ràtio de casos positius totals i la de sospitosos per cada 1.000 habitants que representen. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.La xifra de contagis per coronavirus detectats a Catalunya frega ja els 70.000, amb 227 de nous aquest dijous , i les morts estan a punt d'arribar a les 12.500. Són xifres positives en comparació amb l'evolució de fa escasses setmanes i apunta a una clara reculada de la pandèmia, però això no evita alguns ensurts en forma de brots locals. De fet, a quasi un terç de municipis del país (303 dels 947) s'han detectat positius en les últimes dues setmanes, entre el 28 de maig i el 10 de juny.En la majoria d'ocasions, es tracta de casos puntuals, però, en canvi, en d'altres la quantitat és rellevant, senyal que segurament s'ha estès abans no s'ha aïllat el primer infectat. El municipi amb la ràtio més elevada en aquest període és Massoteres (Segarra), amb 18,3 positius per cada 1.000 habitants, per bé que, en termes absoluts, això equival a tan sols 4 casos en un poble de 219 persones.En termes absoluts, de fet, lideren el rànquing ciutats grans com Barcelona (613 positius nous), Lleida (149), l'Hospitalet (102), Girona (45), Cornellà (44) i Vic (41), tot i que, en viure-hi més població, la magnitud relativa no és excessivament rellevant (excepte a Segrià, es tracta de menys d'un cas per cada 1.000 habitants). Sí que criden més l'atenció els 36 nous casos a Guissona (ràtio de 5 per 1.000 persones), els 22 de Mollerussa (ràtio d'1,5), els 19 de Cervera (ràtio de 2,1), els 14 d'Alcarràs (ràtio d'1,5) o els 12 de Sant Esteve Sesrovires (ràtio d'1,6).Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda.A nivell comarcal, quatre comarques no han patit cap nou cas confirmat de coronavirus aquestes dues setmanes: l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Baix Ebre, el Solsonès i la Terra Alta. La Ribera d'Ebre i el Priorat, però, tan sols n'han tingut un i el Montsià i la Conca de Barberà, dos. En realitat, la majoria de comarques presenten ràtios de nous positius força baixes, ja que els escassos brots que hi ha són de caràcter local.L'única comarca amb una ràtio rellevant és la Segarra, de 2,9 nous casos per cada 1.000 habitants, bàsicament per les noves deteccions anteriorment citades a Guissona i Cervera. A molta distància, la ràtio de la Garrotxa és d'un positiu nou per 1.000 persones, a causa dels 33 casos a Olot, però també els 6 de les Planes d'Hostoles o els 5 de la Vall d'en Bas. En la taula inferior es poden consultar totes les dades de positius i també de sospitosos, entre el 28 de maig i el 10 de juny, per municipis.​​​​​​

