«Hi ha nous detalls prou sòlids per reobrir el cas de l'Helena Jubany»

"En la instrucció del cas hi ha hagut masclisme i misogínia"

Helena Jubany. Foto: TV3

El desembre de 2001 va canviar la seva vida i la de la seva família. Joan Jubany (Barcelona, 1970) va perdre la seva germana, Helena Jubany. Un assassinat que el programa Crims de TV3 ha tornat a posar a l'aparador mediàtic . La ciutat on va perdre la vida l'Helena, Sabadell, ha reaccionat per exigir justícia.Ho ha fet amb una campanya de micromecenatge per assumir el cost d'una possible reobertura del cas i per recollir firmes perquè així sigui . Jubany està molt agraït i no titubeja en admetre que el cas es reobrirà. No sap quan, però ha de ser abans del 6 d'octubre de 2025, i aquesta vegada l'únic que demana és que "el sistema no falli".- Molt positiu tot plegat. Arran de l'emissió de Crims de TV3 hi ha hagut gent de Sabadell que ha contactat amb nosaltres, indignada, perquè a la seva ciutat s'havia produït aquell crim i continuava sense resoldre's.A partir d’aquí, hi ha hagut molt bona sintonia.- Va haver-hi un passar de puntetes, com una llei del silenci en alguns àmbits. Nosaltres no vam anar a fer rebombori i confiàvem en el sistema, la policia i la judicatura. No crèiem que haguéssim de fer cap mena de pressió. I ara, i veient l'amplíssima resposta popular que s'ha generat, ens hem engrescat a fer la campanya de mecenatge perquè allà on no arriba el sistema ho farem nosaltres.A partir de 2004, quan es va sobreseure la causa, no volíem anar a fer-nos més mal contra el sistema judicial i, per no quedar-nos encallats, vam donar la volta al mitjó i volíem recordar l’Helena en positiu. No volíem que això ens amargués la vida i vam crear l'associació i el premi literari.- El concepte de feminicidi és cert que ha evolucionat. A l'any 2001, com a societat, no teníem la mateixa consciència que estem començant a tenir ara. No dubto que ens trobem amb un cas de feminicidi i que a la instrucció hi ha hagut masclisme i misogínia.- Ara tenim nous detalls i esperem que el sistema no falli i arribi fins al final.- Sí, hi ha evidències prou sòlides perquè ho faci. A la família no en tenim cap dubte. Ara falta que el sistema respongui.- Estem treballant en la redacció de l'escrit. No ho sabem, perquè amb la situació excepcional de la Covid-19, i això cal sumar-li la situació de col·lapse estructural del sistema judicial, és difícil fer càlculs.Cada cosa al seu temps. Farem el que calgui, però ara mateix no és el moment de fer pressió. Ara portarem les proves i les noves evidències davant del jutge que toqui. I un cop més confiar en el sistema i si fallés, ja faríem noves accions.- No, igual que la resta d'espectadors. Sabia el que sabia perquè hi apareixia. Ho vam veure en directe i la veritat que vam fer un bot quan vam sentir el que va dir el policia [va acusar el jutge instructor "d'impedir" la detenció d'un dels investigats].- En privat, i a títol personal, la família li ha fet arribar el nostre agraïment.- No, però sí que pensàvem que un programa a la televisió pública catalana tindria impacte. Ara bé, no el que s'ha generat, ens ha sobrepassat qualsevol previsió que haguéssim fet en positiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor