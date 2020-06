La Moncloa planteja un curs híbrid a les universitats i recomana no doblar classes

El Ministeri d'Universitats ha plantejat que el curs 2020-2021 pugui ser híbrid per reduir el risc de contagi de Covid. El Ministeri ha elaborat un document de recomanacions, juntament amb Sanitat, on indica que els centres hauran de calcular els espais de que disposen complint la distància de seguretat i quan això no sigui possible oferir alternatives virtuals.Entre aquestes, planteja la possibilitat que una part dels alumnes estiguin a l'aula i una altra a casa i que es facin torns rotatius. El document diu que "tenint en compte l'escassetat de recursos docents a curt termini, no es considera convenient doblar les classes per grups per mantenir la presencialitat, perquè això implicaria una sobrecàrrega insuportable per al cos docent".El Ministeri ha elaborat dos documents que han de servir "simplement com a orientació" ja que insisteix que es fan "amb ple respecte a l'autonomia universitària i a les competències de les comunitats autònomes".La primera de les recomanacions és que cada centre calculi els coeficients d'ocupació de cada activitat docent i investigadora, tant el real com el que hauria de ser tenint en compte tots els alumnes i la distància d'1,5 metres. Si el coeficient d'ocupació real és superior al teòric, planteja que l'activitat " no es podrà desenvolupar de forma presencial en la seva totalitat i les universitats haurien de prendre les mesures pertinents per a que es pugui portar a terme en línia".En aquest sentit, obre la porta a que si es disposa dels equips necessaris es pugui fer una retransmissió de l'activitat de tal manera que es combini els alumnes a l'aula fins a completar l'aforament aconsellat i la resta en format en línia. "En aquesta opció, haurien de fer-se rotacions periòdicament entre els estudiants que reben l'ensenyament presencial i aquells que ho fan per videoconferència", afegeix. El text especifica que aquestes modalitats s'haurien de fer servir per a conferències magistrals dirigides a un gran número d'estudiants.En el cas que el coeficient obtingut no superi el màxim permès, les recomanacions són que les classes siguin presencials "garantint-se totes les mesures de distanciament social i higiene que estiguin vigent a l'inici del curs". Les mesures de presencialitat s'haurien de fer públiques abans de l'inici del període de matriculació de cada universitat.En el segon document, s'aposta per disminuir el nombre de persones assistents, fomentar l'ús d'espais a l'aire lliure i establir, sempre que sigui possible, grups petits i estables. A més, es recomana restringir les sortides i entrades a les imprescindibles i per torns.De la mateixa manera, s'afirma que cada centre establirà abans de l'inici del curs 2020-2021 un pla de contingència que permeti, en cas que la situació sanitària ho requereixi, un canvi "massiu i immediat" al sistema de docència en línia. Aquests haurien d'incloure l'experiència acumulada aquest curs i evitar la bretxa digital, reforçant l'estratègia de digitalització.Aquestes mesures de digitalització i formació dels docents "tenen implicacions pressupostàries que hauran de ser tingudes en compte per les administracions competents", afirma el document.Aquest primer document va acompanyat d'un segon elaborat conjuntament entre el Ministeri d'Universitats i el de Sanitat on s'estableixen mesures de prevenció i higiene. En la introducció s'insisteix en apostar per "un model mixt (presencial-nopresencial) en la proporció que la situació epidèmica permeti en cada moment".En el cas de la presencialitat, es considera que s'ha de mantenir la distància d'1,5 metres "entre les persones en tots els espais del centre universitari". Quan això no es pugui complir, s'haurà de portar mascareta a excepció d'uns determinats col·lectius. A més, s'insisteix en el rentat freqüent de mans i la necessitat de tenir un protocol de neteja, desinfecció i ventilació.El document també afirma que no podrà accedir al centre ningú amb símptomes compatibles amb Covid i que s'ha d'establir un procediment d'actuació si algú comença a tenir-ne. Afegeix també que en els accessos s'hauran de garantir les distàncies i evitar en tot moment i tota activitat aglomeracions.Es recomana també que cada centre tingui una persona responsable referent als aspectes relacionats amb la Covid-19 i un canal de comunicació amb la comunitat educativa per a la resolució de dubtes en la implementació de les mesures de prevenció.En el cas de les activitats que no requereixen presencialitat, es recomana mantenir el teletreball, així com en les reunions de professorat. A més, es concreta que les persones vulnerables al coronavirus haurien de tornar a la feina "sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti". En cas de dubte, planteja que el servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals avaluï el cas.El document recull a més un seguit de recomanacions sobre com portar a terme la neteja i desinfecció de les zones comuns, quin material s'ha de proporcionar als treballadors, com gestionar un possible cas o com gestionar els residus que es generin.

