Salut demana al ministeri que Girona i la Catalunya Central passin dilluns a la fase 3

El Govern preveu que només les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central passin dilluns a la fase 3. Així ho ha sol·licitat la consellera de Salut, Alba Vergés, en la reunió que ha mantingut aquest dijous amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Ara serà el ministeri qui haurà de prendre la decisió definitiva. De la proposta de Salut en queden fora Barcelona i la resta de la regió metropolitana, així com Lleida, que es mantindran a la fase 2.La Generalitat ha evitat córrer més riscos i esperar una setmana més en els casos de Barcelona i Lleida, tot i que ahir Vergés no va descartar la possibilitat que la capital catalana , la seva zona d'influència i les Terres de Lleida avancessin en la desescalada. Fa només una setmana que aquests territoris van estrenar la fase 2 dilluns.Vergés i els tècnics de Salut valoraven aquesta possibilitat perquè, en el salt a la fase, les competències sobre el desconfinament passen a mans de la Generalitat i això podia ser beneficiós a l'hora d'abordar la pugna contra la pandèmia. Finalment, han prevalgut altres criteris en la petició feta a Sanitat.Si el ministeri accepta la proposta de Salut, Girona i la Catalunya Central se sumaran a l'Alt Pirineu-Aran, el Camp de Tarragona i les Terres a l'Ebre, que ja són en fase 3. En el cas de les regions sanitàries de la demarcació de Tarragona, això ha permès la lliure circulació entre els dos territoris des del passat dilluns.La normativa preveu que en la fase final del desconfinament les trobades amb familiars o amics puguin ser de fins a 20 persones. També s'eliminen totalment les franges horàries i es dona el tret de sortida als casals d'estiu. També s'aixequen restriccions als locals comercials i d'hostaleria, així com als de restauració.L'aforament de vetlles i funerals s'amplia fins a les 50 persones mentre que el dels casaments podrà ser de 150. Les botiges i establiments comercials minoristes ja poden obrir amb independència de la seva superfície, però han de continuar limitant l'aforament al 50%, mentre que cinemes i teatres podran obrir a un 50% de la seva capacitat habitual.​​​​​​

