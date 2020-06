​SORTEIG Ara Llibres i NacióDigital sortegen el llibre «Guillem»

NacióDigital sortegen cinc exemplars de NacióDigital poden participar al sorteig fins al proper dimecres 24 de juny a la mitjanit. Ara Llibres isortegen cinc exemplars de Guillem, de Núria Cadenes . El llibre és una novel·la documental que s'endinsa en el cas de Guillem Agulló, el jove de 18 anys independentista i antifeixista que va ser assassinat l'11 d'abril de 1993. Els lectors depoden participar al sorteig fins al proper dimecres 24 de juny a la mitjanit.

L’assassinat de Guillem Agulló és un esgarrifós exemple de la impunitat amb què actua el feixisme, sota la protecció de les forces policíaques i del sistema judicial, i amb la vergonyosa complicitat d’una premsa capaç de manipular la realitat fins a l’extrem de presentar la víctima com a botxí.Núria Cadenes, amb un estil depurat i contingut, s’ha immers en el sumari del cas, en els diaris de l’època, en els records de la família i amics del Guillem i fins i tot en el seu propi passat per mesurar la distància que hi ha entre la paraula injustícia i la paraula dignitat.Per participar en el sorteig només cal omplir el següent formulari:- Per participar al sorteig cal identificar-se amb nom, cognoms, mòbil de contacte, correu electrònic i indicar la població de residència.- El termini per participar al sorteig es tancarà el dimecres 24 de juny a les 24.00.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb el guanyador. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- El llibre s'enviarà a l'adreça que faciliti el guanyador.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat.- Mitjançant la participació al sorteig, el lector s'inscriurà als butlletins de. En compliment de la llei vigent, podrà desapuntar-se'n sempre que ho desitgi.

