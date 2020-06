VÍDEO L'última entrevista a Rosa Maria Sardà: «No ens preparen per morir»

¿Y después de esto? “Seguiremos exactamente igual… Mientras no haya justicia social, no habrá paz”

Rosa Maria Sardà ha mort als 78 anys. La carismàtica actriu catalana patia un càncer que la va apartar dels escenaris el 2014 i que ha acabat amb la seva vida aquest dijous a Barcelona.Poc després de fer-se pública la notícia, la xarxa ha recordat les paraules que va deixar en la seva última entrevista, feta per Jordi Évole i emesa el 26 d'abril en ple confinament. En aquesta conversa, les paraules de Sardà sobre el futur van impactar els espectadors: "Sortirem millors d'això? No, ho sento, Jordi", lamentava."Seguiran venent armes, seguirà l'explotació de l'home per l'home, seguirem rebent pasteres de gent que no vol ningú, seguiran existint els camps de refugiats... seguirem exactament igual", afirmava.En aquest sentit, l'actriu afegia que el que pitjor portava de la situació és "la injustícia": "Algú molt savi deia que el contrari a la pobresa no és la riquesa, és la justícia. Mentre no hi hagi justícia social no hi haurà pau, i no hi haurà mai pau. No sé com els que tenen més de dos duros poden dormir tranquils", rematava.En la mateixa entrevista, Rosa Maria Sardà va deixar unes paraules que el programa no va emetre fins aquest dijous, després de la seva mort, en les quals valorava la preparació de l'ésser humà per morir: "La gent no està preparada per a això. Morir-se és una conseqüència d'estar viu, forma part d'estar viu. Hi ha cultures on es prepara la gent", deia visiblement afectada pel tema.També en aquesta conversa amb Jordi Évole, Sardà va reflexionar sobre la malaltia que patia: "Jo no lluito contra res", va arrencar: "Està controlat, però el càncer és invencible, no es lluita contra ell. El càncer sempre guanya", va reblar.

