Joan Canadell, sobre una possible candidatura a la Generalitat: «Tinc un mandat a la Cambra»

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha assegurat sobre una possible candidatura seva a la preidència de la Generalitat que té "un mandat a la Cambra". Ho ha dit en resposta a una pregunta sobre si donaria el salt a la política i si seria el favorit de Carles Puigdemont en unes eleccions. Canadell ha recordat que fa un any just que va assumir la presidència de la institució cameral i que "em queda un any i escaig" de mandat. Avui s'ha fet públic que el Tribunal Suprem decidirà el 17 de setembre vinent sobre la inhabilitació del president QuimTorra Canadell també ha afegit que exerceix alhora la presidència del Consell de Cambres de Catalunya, que va assumir més recentment, i on li queden encara tres anys. El dirigent cameral ha fet aquestes afirmacions en resposta a una pregunta feta durant la roda de premsa telemàtica convocada per la Cambra i el RACC per explicar el pla de construcció d'un nou hub industrial de mobilitat sostenible.​​​​​​

