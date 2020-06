Dos anys de presó per a l'exalcalde de Torredembarra per adjudicar «a dit» les guinguetes de la platja

El jutjat penal 2 de Tarragona ha condemnat l'exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué a dos anys de presó i disset anys d'inhabilitació per adjudicar "a dit" les guinguetes de la platja a Gerard Montserrat, militant del seu mateix partit (CDC). El jutge també ha condemnat Montserrat a dos anys de presó i l'exregidor de Platges Pere Font a un any i mig de presó i quinze d'inhabilitació.Segons la sentència, tots tres es van posar d'acord per fer una adjudicació directa "sota la simulació" d'un procediment negociat sense publicitat. El jutge veu avalada "la intencionalitat de beneficiar el company de partit per pur clientelisme polític". La sentència no és ferma i la defensa de Masagué presentarà recurs davant l'Audiència de Tarragona.Els fets s'emmarquen en la peça separada número 4 del cas Torredembarra, l'origen del cas 3% de presumpte finançament irregular de CDC.En concret, el jutjat ha condemnat l'exalcalde Daniel Masagué per un delicte de frau a l'administració en concurs medial amb un delicte continuat de prevaricació administrativa, amb l'atenuant de dilacions indegudes. Pel delicte de frau li ha imposat dos anys de presó i vuit anys d'inhabilitació especial per a càrrec o treball públic, mentre que pel delicte continuat de prevaricació l'ha condemnat a nou anys més d'inhabilitació.L'exregidor Pere Font ha estat condemnat a un any i mig de presó i quinze anys d'inhabilitació per un delicte de frau a l'administració en concurs medial amb un delicte de prevaricació administrativa. I a Gerard Montserrat a dos anys de presó, tres anys i mig d'inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques i a sis anys d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec o treball públic per un delicte continuat de frau a l'administració en concurs medial amb un delicte de prevaricació administrativa, amb l'atenuant de dilacions indegudes.En la via de responsabilitat civil, el jutjat ha declarat la nul·litat de ple dret del contracte d'arrendament del subministrament, instal·lació i desinstal·lació de tres guinguetes per al servei de bar a les platges de Torredembarra de data 29 de març de 2012, i així mateix, ha condemnat els tres acusats a indemnitzar conjuntament l'Ajuntament amb 30.212,49 euros, a més dels interessos legals. També els imposa les costes processals i de l'acusació particular exercida per l'Ajuntament.La sentència considera que els acusats van protagonitzar "una flagrant vulneració de la legislació de contractació del servei públic". El que buscaven, afegeix el jutge, "era intentar revestir sota l'aparença d'un procediment negociat sense publicitat el que, en realitat, era una adjudicació directa dels contractes de subministrament de tres xiringuitos en règim d'arrendament i posterior adquisició a l'acusat Gerard Montserrat".El consistori va convidar les empreses Promoesport, Fimongest i Manretar, "totes elles relacionades entre si" amb Gerard Montserrat i sense solvència ni experiència prèvia amb aquests serveis. "No estem davant una simple irregularitat administrativa, sinó davant una contravenció legal greu", apunta."S'adjudica 'a dit' el contracte de subministrament de tres xiringuitos en règim d'arrendament a qui -tot i haver manifestat que s'havia dedicat tota la vida als esdeveniments esportius- no tenia l'habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l'activitat objecte del contracte i es trobava, a més, incurs en la prohibició de contractar amb el sector públic", afegeix la sentència.Segons el jutjat penal de Tarragona, la conducta de Masagué i Font suposava "una decisió conscient, sigui quina sigui la professió i formació dels mateixos, de vulnerar totes les normes que regien el procediment de contractació pública".A més, en relació al fet que declaressin que van confiar en els funcionaris municipals, el jutge els fa notar que Torredembarra no és una gran ciutat on pot ser més difícil portar un control específic i concret de cada assumpte. També assenyala que tots dos tenien una àmplia experiència en política municipal i veu "inversemblant" que poguessin desconèixer les exigències procedimentals de l'expedient de contractació que van iniciar. "Difícilment es trobarà un cas en el qual la intencionalitat aparegui més nítidament reflectida", sentencia.Tot i que tots els acusats van negar clientelisme, el jutge veu "avalada la intencionalitat de beneficiar al company de partit per pur clientelisme polític i, en definitiva, per espuris interessos particulars contraposats al general, al qual han de servir els qui porten a terme funcions públiques". Més si es té en compte assenyala, que, "tot i definir-se Montserrat com un simple militant de CDC, va reconèixer que des de final del 2013 dirigia la junta gestora del partit al poble".L'advocat de la defensa de l'exalcalde, Pau Simarro, ha avançat que recorreran la sentència en apel·lació davant l'Audiència de Tarragona. Simarro ha lamentat que el jutge hagi "acceptat l'argument i el relat" de la Fiscalia Anticorrupció i de l'acusació particular. L'advocat ha insistit que van ser els funcionaris municipals els que van marcar com s'havia de fer el procediment.Simarro ha recordat que un concurs públic promogut per l'anterior govern l'any 2006 va fixar que, durant deu anys, només es pogués instal·lar un únic model de guingueta al municipi. Tenint en compte que va ser una empresa de Gerard Montserrat qui va comprar les tres úniques guinguetes d'aquest model que es van fabricar, ha insistit que Masagué i Font no hi tenien cap alternativa. Durant el judici, que es va fer al gener, Masagué va defensar que havia actuat correctament.Al març Masagué ja va acceptar una pena de multa per l'aportació de més de 40.000 euros que l'empresa constructora Transcornejo va fer per a la seva campanya electoral del 2011. Les parts van arribar a un acord de conformitat i van evitar el judici amb jurat popular. La investigació corresponia a la peça separada número 8 del 'cas Torredembarra'. En concret, l'Audiència va condemnar Masagué i l'administrador de l'empresa per un delicte de suborn -amb l'atenuant de confessió- a 1 any de presó -que es va substituir per 3.650 euros de multa- i a uns altres 900 euros de multa.El 15 d'abril també havia de començar el judici per la peça separada 1, però es va suspendre per la crisi del coronavirus. El judici acumula cinc ajornaments des de l'octubre de 2018. La Fiscalia Anticorrupció sol·licita 4,5 anys de presó i 9 d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic per a l'exalcalde de CiU, Daniel Masagué, acusat dels suposats delictes de malversació i prevaricació per la presumpta adjudicació a dit del lloguer de dos locals. Entre els encausats hi ha cinc regidors i exregidors, tres extècnics municipals, un advocat i dos empresaris.

