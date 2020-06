La Cambra fa una crida al teixit industrial per crear un hub de mobilitat sostenible

La Cambra de Comerç de Barcelona ha fet aquest dijous una crida a l'empresariat a construir un nou hub industrial de la mobilitat del futur, que situï Catalunya com un actor de primer ordre en matèria de mobilitat sostenible i respectuosa amb l'entorn. És una resposta a la sotragada que ha suposat l'anunci de Nissan d'abandonar les seves plantes a Catalunya . El president de la Cambra, Joan Canadell, ha presentat la iniciativa junt al president del RACC, Josep Mateu, que presideix també la comissió d'Infraestructures, Transports i Mobilitat de la Cambra.La iniciativa ja té el compromís de nombroses empreses i institucions, com CaixaBank, el RACC, el Consorci de la Zona Franca, Price Waterhouse, el Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, Ficosa, el Circuit de Barcelona-Catalunya, Leitat, la Universitat Politècnica de Catalunya, Moventia, la Fira de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, el ClusterMoto, el Banc Sabadell, Barcelona TechCity i l'Institut Químic de Sarrià.Canadell ha destacat el potencial industrial de Catalunya, que ha estat líder de l'automoció a Europa. Ha recordat que el sector aplega 10.000 empreses i s'ha mostrat optimista malgrat l'anunci de Nissan d'abandonar les seves plantes a Catalunya. "És evident -ha dit- que el canvi climàtic exigeix una transformació en el sector i cal que ens adaptem a la mobilitat del futur".El líder de la Cambra ha explicat que la iniciativa vol contribuir a "assentar les bases d'una nova indústria adaptada a l'entorn del segle XXI, que sigui competitiva i que tingui vocació exportadora i d'internacionalització". El projecte es canalitzarà a través de la Cambra i de la Llotja Virtual, el fòrum impulsat per l'entitat per fomentar la generació i l'intercanvi d'idees entre teixit industrial, emprenedors i institucions. Les propostes es podran fer arribar a través del web de la Cambra fins al 25 de juliol.Joan Canadell ha afirmat que Nissan va venir a Europa fa quaranta anys a través de Barcelona perquè va veure que era un lloc adient per a l'emprenedoria i s'ha mostrat confiat en què "si Barcelona mostra la capacitat d'erigir un hub industrial potent, tornaran a venir empreses estrangeres".El president del RACC, Josep Mateu, ha expressat el suport a la iniciativa cameral i ha explicat que la crisi de la Covid-19 portarà transformacions profundes, replantejant els models de ciutat i d eterritori i, per tant, també el model d'indústria: "Sempre hem estat un país d'indústria". Mateu ha assenyalat que molts governs "estan molt preocupats per crear ocupació però no tant de crear empreses. I el que cal és crear empreses, que són les que generen ocupació".​​​​​​

