Grífols comença a produir el seu tractament contra el coronavirus

Grífols ha anunciat aquest dijous que ha començat la producció de la seva immunoglobina hiperimmune amb anticossos específics com a tractament contra la Covid-19. Segons la companyia catalana, es tracta del primer medicament per combatre el coronavirus i s'està elaborant a partir de plasma de persones que han superat la malaltia. La preparació d'aquesta teràpia s'està duent a terme en el marc de col·laboració amb el govern dels Estats Units i està previst que les primeres dosis estiguin a punt aquest juliol per al seu assaig clínic. D'altra banda, Grífols també està treballant en establir col·laboracions amb governs europeus.La producció d'immunoglobina hiperimmune anticovid s'està elaborant a la planta de la companyia a Clayton, a l'estat de Carolina del Nord, dissenyada especialment per a la producció d'immunoglobines específiques.Paral·lelament, Grífols segueix amb el seu assaig clínic a l'Estat per avaluar l'eficàcia de la immunoglobina intravenosa a altes dosi d'estabilització o millora dels pacients clínics afectats per la Covid-19. En aquest cas, a més de l'acció dels anticossos neutralitzants (les proteïnes que s'uneixen als virus i impedeixen la infecció de les cèl·lules humanes), es busca l'efecte immunomodulador que pot tenir la immunoglobina com a teràpia per aturar la tempesta de citocines associada a alguns pacients greus de coronavirus.Les immunoglobines són proteïnes plasmàtiques que actuen com a anticossos per la defensa específica d'organismes amb mecanismes d'acció molt complexes i difícilment replicables. La seva diversitat d'acció explica el seu extens ventall d'aplicacions clíniques a l'actualitat, segons la companyia, com ara la prevenció d'infeccions en pacients immunodeficients i malalties autoimmunes, tant neurològiques com en altres òrgans.​​​​​​

