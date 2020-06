El Suprem preveu decidir el 17 de setembre sobre la inhabilitació de Torra

El Tribunal Suprem preveu celebrar el 17 de setembre la vista per abordar el recurs de cassació del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el va condemnar el passat desembre a un any i mig d'inhabilitació per no retirar a temps la pancarta dels presos polítics del Palau de la Generalitat.Fonts del Suprem han informat aquest matí que l'alt tribunal preveu reunir-se al setembre, després de l'estiu i pocs dies després de la Diada, per analitzar el recurs que va presentar la defensa de Torra. La decisió que prenguin els magistrats serà determinant per desencadenar el calendari electoral a Catalunya, si no és que el president convoca abans les eleccions. En cas que l'alt tribunal ratifiqui la sentència del TSJC, Torra hauria de deixar el càrrec.El Suprem preveia abordar el recurs abans de l'estiu, però la crisi del coronavirus ho ha trastocat tot. Ara com ara, el president descarta anticipar les eleccions tot i que al gener va dir que n'anunciaria la data un cop aprovats els pressupostos. La situació de crisi sanitària i econòmica desaconsella, diu Torra, convocar la gent a les urnes. Després de l'estiu, i en funció de la situació de la crisi sanitària, serà el moment perquè el Suprem estudiï el recurs.​​​​​​

