Vols treballar d'auxiliar de platja per a turistes al País Valencià?

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) del País Valencià ha tret aquest dimecres la convocatòria per contractar 1.000 auxiliars de platja per a turistes amb l'objectiu de garantir l'accés al litoral amb seguretat. Tenir nacionalitat espanyola, entre 18 i 30 anys, el títol d'ESO i el carnet de conduir B són els requisits per poder optar a un dels llocs.El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el divendres a les 14 hores i l'accés a l'oferta es realitza a través del web GVAJobs . Els joves que ja estan en el servei valencià de feina (Labora) com a demandants de feina només s'hauran d'inscriure a l'oferta a través del web. Els que no estan apuntats a Labora, s'hauran de registrar abans com a demandants de feina i després accedir a l'oferta.Es publicaran tres ofertes, una per província, però els interessats podran postular-se només a una, de manera que si es presenten a més d'una oferta, el sistema tindrà en compte únicament la primera inscripció.Entre totes les persones que s'hagin presentat com a candidates, el sistema efectuarà una preselecció de 1.250 persones, ordenant en primer lloc aquells que hagin estat més temps d'alta a l'atur (sumant tots els períodes) i, en cas d'empat, seleccionant la persona de major edat amb el límit del requisit de 30 anys.Dels 1.250 se n'escolliran 1.000, que es distribuiran per les platges dels municipis de les tres províncies: 418 a Alacant, 348 a València i 234 a Castelló.Seran contractats com a funcionaris interns de la Generalitat valenciana de grup C2 amb unes retribucions de 1.384,95 euros. El contracte començarà el 24 de juny i finalitzarà el setembre de 2020, i tindrà jornades setmanals de 38 hores i 45 minuts.L'horari serà de 10.00 a 20.00 hores, inclosos els fins de setmana, alternant dos dies de treball i dos dies de descans. Els seleccionats tindran mobilitat dins de l'àmbit geogràfic provincial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor