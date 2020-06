Detingut el director del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat

La Unitat de Delinqüència Econòmica (UDEF) de la Policia Nacional espanyola va escorcollar aquest dimecres el Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat i va detenir-ne el director, Eduard Galí, per una presumpta desviació de subvencions públiques. En l'operació també investigaven els delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig. Els agents va estar diverses hores registrant la seu de l'entitat. L'operació està sota secret de sumari. El president d'aquesta entitat és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Cris Plaza.Des de l'entitat asseguren que són els primers interessats en saber què ha passat i afirmen que col·laboraran "activament" amb la justícia. Alhora, des del Consell Esportiu demanen "poder seguir treballant en tots els projectes en marxa" i que la investigació no afecti a les més de 300 famílies que ja s'han preinscrit als casals d'estiu que organitza aquest any l'entitat."Res pot aturar una feina que ha estat i és indispensable per als nens i nenes de l’Hospitalet", insisteix l'entitat a través d'un comunicat fet públic aquest mateix dimecres durant l'escorcoll. A més dels casals, el Consell Esportiu defensa que hi ha "altres projectes socials i esportius que generen un benefici humà inqüestionable per a la ciutat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor