​Aquests són els terminis per passar la ITV si no has pogut fer-ho durant l'estat d'alarma

PRÒRROGUES ITV



A l’esquerra, els dies que caduca la revisió del vehicle. A continuació, els dies de pròrroga que li pertoquen per poder passar la ITV, a partir del 21 de juny.



Del 14 al 20 de març, 45 dies

Del 21 al 27 de març, 60 dies

Del 28 de març al 3 d’abril, 75 dies

Del 4 al 10 d’abril, 90 dies

De l’11 al 17 d’abril, 105 dies

Del 18 al 24 d’abril, 120 dies

ℹ Plazos para pasar la #ITV a los vehículos a los que les caducó desde el 14/03 al 10/05#EstadoDeAlarma #COVID19 pic.twitter.com/VjIf3wpPDe — FEPOL (@fepol_) June 6, 2020



Les estacions d'ITV van tornar a la feina el passat 18 de maig, amb molts dubtes per als usuaris. L’estat d’alarma va deixar aturades les instal·lacions durant més de dos mesos i uns cinc milions de vehicles a tot l’Estat que havien de fer la revisió, des del 14 de març, no la van poder fer.A hores d’ara, totes les ITV ja estan un altre cop a ple funcionament, amb les mesures de seguretat i higiene necessàries, i amb una allau de trucades de ciutadans que volen posar al dia la revisió.Per evitar el col·lapse i donar cobertura a tots els usuaris, des del Ministeri d’Indústria s’han establert pròrrogues i terminis, en dies naturals, que començaran a comptar a partir del 21 de juny, dia en el que finalitzarà l’estat d’alarma.O sigui, per exemple, algú que té caducada la revisió el 20 de març, tindrà 45 dies a partir del 21 de juny per passar per les instal·lacions de la ITV. O sigui, fins al 5 d’agost.​​​​​​

