HBO Max retira «Allò que el vent s'endugué» per racista

La plataforma de streaming HBO Max, el nou servei de vídeo a la carta americà de WarnerMedia Entertainment, ha retirat la pel·lícula Allò que el vent s'endugué del seu catàleg a Estats Units, després que la cinta de 1939 hagi estat criticada durant anys per oferir una visió idealitzada de l'esclavitud i perpetuar estereotips racistes.El moviment coincideix amb la decisió d'altres companyies com Disney, que va evitar incloure en la seva nova plataforma Cançó de Sud -un film polèmic des de la seva estrena a 1946- o la cadena de televisió Paramount que ha cancel·lat el reality Cops protagonitzat per policies dels EUA.El film ja va ser assenyat en la seva època per activistes com el guionista afroamericà Carlton Moss, qui va criticar les estereotipades caracteritzacions dels personatges negres per ser "mandrosos, maldestres, irresponsables" i mostrar una "radiant acceptació de l'esclavitud".La retirada del film es produeix en plene onada de protestes contra el racisme arran de l'assassinat de George Floyd, per part d'un agent de la policia de Minneapolis.Protagonitzada per Vivien Leigh i Clark Gavle, Allò que el vent s'endugué va ser nominada a 13 Oscars, dels quals en va obtenir 8. Quan l'actriu afroamericana Hattie McDaniel va guanyar l'Oscar per la seva interpretació d'una esclava, es va haver d'asseure separada dels seus companys al final de la sala per les lleis de segregació racial.

