​VÍDEO Presó per als cinc detinguts per agredir un home al Raval de Barcelona per robar-li un rellotge

🔷 Han estat detinguts per enèsima vegada per @mossos



pic.twitter.com/fStTbn9Kdw — Helpers [BCN] (@BCNHelpers) June 7, 2020

La titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per als cinc detinguts per a gredir un home per robar-li un rellotge a la Rambla del Raval de Barcelona Els fets es van produir diumenge a cap a tres quarts de sis de la tarda, quan un home i una dona passejaven pel barri i cinc persones van agredir l'home. El van llençar a terra i li van donar diversos cops.Tots cinc van ser detinguts pels Mossos i aquest dimecres han passat a disposició judicial. La magistrada els investiga per un delicte de robatori amb violència.

