El Govern i la CCMA acorden la inversió de 6 milions d'euros per a nous projectes audiovisuals

Els projectes nous, que podran ser produïts en règims de producció associada o coproducció, podran ser de diferents gèneres i formats: sèries d’animació i programes infantils, sèries de ficció i documentals, llargmetratges televisius i cinematogràfics, programes d’entreteniment basats en continguts culturals (patrimonials, literaris, lingüístics, musicals, populars, de les arts escèniques i visuals, etc.), continguts per ser distribuïts als mitjans digitals o xarxes socials, videoclips musicals o de difusió de la cultura catalana, documentals de contingut cultural per a televisió o programes d’entreteniment de gran format de contingut cultural.La CCMA seleccionarà els projectes a partir dels criteris de qualitat, valor artístic i cultural, viabilitat econòmica del projecte, capacitat de projecció als mercats internacionals, capacitat d'atreure un públic ampli i transversal o l'encaix en una programació de televisió generalista.En un acte a la seu del Departament, la consellera de Cultura ha dit que aquest és "un dia històric" per la importància d’una aportació que servirà per "fer més visible la llengua catalana i el patrimoni cultural català als mitjans de comunicació”, i ha recordat que el sector audiovisuals és un dels més afectats per la crisi sanitària.La consellera ha explicat que amb aquesta aportació, la CCMA podrà posar en marxa produccions de nova creació de sèries, pel·lícules i documentals culturals, però també videoclips, i ha afegit que aquestes produccions s’emetran pels canals televisius, però també serviran per enriquir de continguts les xarxes socials i les plataformes d’audiovisuals.Per la seva part, la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, ha defensat la necessitat de dinamització d’un sector estratègic i ha subratllat que "aquesta crida representa una oportunitat per a la canalització de nous projectes de la mà de productores independents, un sector de gran talent i projecció al nostre país, que pateix durament l’impacte per la crisi de la covid-19"."L’acord també permetrà enriquir l’oferta audiovisual dels mitjans de la CCMA, en una etapa de dificultats per a la creació de nous continguts, a causa de la caiguda dels ingressos publicitaris i, en conseqüència, dels recursos disponibles per a nova producció", ha afegit Llorach.