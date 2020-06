El Congrés insta el govern espanyol a retirar les condecoracions a «Billy el Niño» després de mort

El Congrés ha debatut aquest dimecres una proposició no de llei del PSOE i Unides Podem per instar el govern espanyol a retirar les condecoracions a funcionaris i autoritats franquistes amb conductes "incompatibles amb els valors democràtics i els principis de protecció dels drets humans". Entre ells, les atorgades al comissari franquista Antonio González Pacheco –conegut com Billy el Niño-, investigat per tortures i mort a principis de maig per coronavirus La iniciativa, que ja en el debat ha comptat amb el suport de PSOE, Podem, ERC, JxCat, PNB, CUP, Bildu, BNG i Mas País el situa com a exponent de la "repressió de la dictadura". Cs s'ha sumat a l'acord després de negociar una esmena amb el PSOE i Podem. La proposició remarca que va morir sense que se li haguessin retirat les medalles i condecoracions que percebia per la seva tasca policial, com a membre de la Brigada Político Social, i sense "respondre" per les causes judicials instades contra ell.La proposició insta a la revocació de les condecoracions i recompenses concedides per l’Estat als funcionaris i autoritats de la dictadura franquista. També a títol pòstum i inclou la pèrdua de tots els drets associats, inclosos els econòmics. En particular, al torturador Billy el Niño.També reclama adoptar les mesures necessàries per revisar i invalidar totes les distincions, nomenaments, títols honorífics i altres “formes de realçar a persones i entitats que suposin una exaltació i enaltiment del cop militar del 36, la Guerra Civil i el franquisme. A més, insta a elaborar un catàleg de títols nobiliaris concedits entre 1948 i 1978, que representin "exaltació de la Guerra Civil i la dictadura, per a la seva supressió".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor