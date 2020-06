Aragonès demana als grups parlamentaris que aportin «criteris conjunts» per ampliar el pressupost

El vicepresident Pere Aragonès, ha demanat aquest dimecres als grups parlamentaris que aportin "criteris conjunts" per ampliar el pressupost de la Generalitat, que haurà d'afrontar l'impacte de la crisi de la covid-19.Aragonès ho ha dit en el marc d'una reunió amb els portaveus econòmics dels partits que conformen la cambra catalana, una trobada telemàtica que ha durat prop de dues hores i mitja durant la qual ha reiterat que les previsions de despeses sanitàries i sociosanitàries generades per la pandèmia i les de reduccions d'ingressos es calculen en uns 5.000 milions d'euros. Aragonès també ha detallat als grups l'anunci sobre la compensació als sanitaris per un valor de 140 milions d'euros A la reunió hi han participat Teresa Pallarès (JxCat), Jose Maria Cano (Ciutadans), Jordi Munell (JxCat), Lluís Salvadó (ERC), Raquel Sans (ERC), Alícia Romero (PSC), David Cid (CatECP), Santi Rodriguez (PP) i Maria Sirvent (CUP).​​​​​​

