Segons el teu grup sanguini pots contagiar-te de coronavirus amb més o menys facilitat

Les persones amb el grup sanguini 0 tenen entre un 9 i un 18% menys de probabilitats de patir la Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, en comparació amb aquelles que tenen altres tipus de sang, segons els resultats preliminars de l'estudi genètic de 23andMe sobre Covid-19.Tot i que encara s'estan reclutant als participants, les dades obtingudes en 750.000 pacients indiquen que el tipus de sang 0 sembla que protegeix enfront del nou coronavirus, unes troballes que es mantenen quan s'ajusten per edat, sexe, índex de massa corporal, origen ètnic i comorbiditats. Així mateix, els experts no han trobat tampoc diferències entre els tipus de sang 0 + i 0 -.D'altra banda, i en comparar als participants que van donar positiu en un test de coronavirus amb els que van donar negatiu, els experts van identificar una variant al gen AB0 associada amb un menor risc. Una troballa que dóna suport, almenys, dos estudis prèviament impresos publicats recentment, uns investigadors a la Xina i el més recent d'investigadors a Itàlia i Espanya, que analitzen el paper del gen AB0 en Covid-19."Els investigadors de 23andMe volien investigar aquest vincle amb el tipus de sang, de manera que estimem la contribució al risc comparant cada grup sanguini amb cada un dels altres. Com que les diferències són bastant petites, es necessita una mida de mostra extremadament gran per explorar les diferències entre els grups", han tancat els investigadors.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor