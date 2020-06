Amb qui parles més per WhatsApp? Quants missatges us heu enviat?

Quina és la persona amb la qual parles més per WhatsApp? Quants missatges, fotos i vídeos us heu enviat? L'aplicació de missatgeria instantània més popular del món et permet descobrir-ho. De fet, t'ofereix un rànquing amb aquells xats amb els quals interactues més, ja siguin converses personals o grups.T'expliquem com accedir-hi. Si el teu mòbil és Android, hauràs de clicar als tres punts de la part superior de la pantalla i anar a "ajusts". Si el teu mòbil és iOS, hi hauràs d'anar per la part inferior esquerra, on hi diu "configuració".A partir d'aquí, és igual per a tothom: primer cal accedir a "dades i emmagatzematge" i després a "ús d'emmagatzematge". Quan ho hagis fet t'apareixerà una llista amb totes les converses de WhatsApp que tinguis emmagatzemades en el teu mòbil. Aquestes estaran ordenades segons l'espai que ocupen. Per tant, l'ordre no ve determinat només pels missatges enviats, sinó també pels vídeos i imatges compartits.Si tens curiositat per saber quants missatges has intercanviat amb un contacte o grup en concret, també ho pots descobrir. Clica damunt una conversa i t'apareixerà una pantalla on podràs veure no només quants missatges has enviat, sinó també quantes fotos, vídeos, gifs, stickers i àudios has compartit amb aquella persona.

