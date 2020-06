Simón alerta que estan detectant brots «controlats»

El director del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, alerta que tot i que l’evolució de la covid-19 és “molt bona”, s’estan detectat brots “controlats”. “Si no es controlen i les persones implicades i els seus contactes no prenen mesures, podrien implicar un ressorgiment de la transmissió comunitària”, ha dit. En aquest sentit, ha recordat que Portugal, amb una “evolució també molt bona”, ha tingut un rebrot a l’entorn de Lisboa i que això ens hauria de “posar la mosca darrere de la orella”. D’altra banda, Simón ha dit que una altra de les preocupacions és l’arribada de persones d’altres països pel risc d’importació de casos.En aquest sentit, ha explicat que aquesta situació no es produirà en grans fluxos fins el mes de juliol però que des de l’11 de maig se n’han detectat 96 casos, 24 del 3 al 9 de juny. “Les CCAA hauran de fer un important esforç per controlar viatgers i possibles contactes”, ha insistit. Simón també ha restat importància als riscos que poden tenir les proves de Selectivitat, tot i que ha admès que el risc 0 “no existeix”. En aquest sentit, ha explicat que s’adoptaran fortes mesures. Entre elles, les distàncies de seguretat o la reducció de la mobilitat en les instal·lacions. “Si els estudiants, a més, prenen mesures, podem dir que es risc es redueix molt”, ha afegit.En relació a la tornada a les escoles al setembre, ha dit que no podem estar en una situació permanent de confinament i que la situació és ara “molt favorable”, amb una baixa transmissió. “Al setembre quan tornin les escoles caldrà reavaluar la situació amb molt de compte i si ens mantenim com fins ara, no hi haurà problemes. Si hi haguessin rebrots, s’hauria de replantejar”, ha dit. “El que preveiem és que hi hagi una transmissió baixa i no hi hauria motius per no reprendre activitats tan importants com l’educació”, ha insistit.El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dimecres 167 nous contagis de coronavirus en 24 hores. La majoria són a Madrid, amb 62, i Catalunya, amb 36, mentre que la resta de comunitats registren entre 0 i 14 nous positius diagnosticats. Pel que fa a les víctimes mortals, en l'última setmana han mort 40 persones, de les quals catorze a Madrid, sis a Astúries i Castella i Lleó, i tres a Catalunya. El total de morts continua sense actualitzar-se per tercer dia consecutiu i es manté en 27.136.Els casos diagnosticats en els últims catorze dies són 5.013 i en l'última setmana, 2.104. Els casos diagnosticats amb inici de símptomes en els últims catorze dies són 875, i en els últims set dies, 235. Pel que fa als casos detectats per data d'inici de símptomes, la majoria es troben a Catalunya i Madrid, segons les dades del govern espanyol.En l'última setmana, 139 persones han necessitat hospitalització, la majoria a Madrid, amb 33 casos, i Castella i Lleó, amb 22 casos. A Catalunya 17 persones han hagut d'ingressar a l'hospital. Pel que fa a les UCI, en l'última setmana han hagut d'entrar-hi dotze persones, la majoria a Castella-La Manxa, amb quatre casos. A Catalunya, tres persones han necessitat cures intensives en l'última setmana.​​​​​​

