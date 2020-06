La Fiscalia demana tres anys de presó per un home per les protestes de la investidura fallida de Puigdemont

L'Audiència de Barcelona ha jutjat aquest dimecres un home per haver intentat accedir al parc de la Ciutadella durant la investidura fallida de Carles Puigdemont el gener del 2018 i d'haver agredit un mosso d'Esquadra. La fiscalia demana tres anys de presó per a ell, que ha negat els fets. De fet, l'acusat ha assegurat que se'l jutja per causes polítiques, ja que si el mateix incident hagués tingut lloc en el marc de les festes de la Mercè, no se l'hagués acusat del mateix. La Generalitat, que inicialment feia d'acusació, va comunicar la seva retirada aquest mateix dimarts.Segons el relat de la fiscalia i sostingut pels mossos que han declarat, cap a les 13.30 hores del 30 de gener del 2018 diverses entitats independentistes havien convocat una concentració al parc de la Ciutadella per donar suport a Carles Puigdemont tot i que el ple d'investidura s'havia ajornat. La major part dels concentrats es van situar al passeig Lluís Companys, amb unes 5.000 persones en el moment més àlgid. A l'avinguda Marquès d'Argentera s'hi van concentrar unes 2.700 persones. Cap a les 4 de la tarda van aparèixer un grup de persones als accessos del parc amb estètica antisistema, segons la fiscalia, que van "agitar la massa" i van provocar "moments de tensió" amb la policia.Alguns d'aquests concentrats van forçar les cadenes que tancaven almenys tres dels accessos al parc, cosa que va permetre a centenars de manifestants superar el cordó policial i saltar els murs perimetrals. Dels que van entrar al parc, uns quants van saltar les tanques de seguretat i es van encarar als agents. Cap a un quart de cinc de la tarda, entre 1.000 i 1.500 persones eren dins del recinte del parc i es van dirigir al Parlament. "L'hostilitat dels que havien aconseguit entrar al parc es va anar incrementant i es van produir empentes i llançaments d'objectes contra els efectius policials", relata el fiscal. Els antiavalots de la Brimo es van haver de protegir i van fer algunes càrregues amb les porres.En aquest context, i segons la fiscalia, l'acusat, J.M.R.C., anava amb un casc integral posat i actuava de comú acord amb nombrosos manifestants no identificats. Era fora del parc després que els Mossos expulsessin tots els concentrats i tornessin a tancar els accessos. Segons l'escrit de la fiscalia, l'acusat va col·locar una corda en una reixa del parc per permetre que la gent pogués accedir a l'interior, i, cap a les 17.35 hores, amb un martell va colpejar les cadenes per trencar-les, tot i que no ho va aconseguir. Quan agents dels Mossos de paisà es van identificar com a policies i li van dir que parés, no els va fer cas. Els mossos el van fer retirar de la porta, i l'home va passar el martell a un altre individu, va donar una puntada de peu i una empenta a un dels agents i va córrer per intentar fugir. Una dotació policial el va poder reduir.Per tot això, la fiscalia l'acusa d'un delicte de desordres públics i un altre d'atemptat a l'autoritat i li demana en total tres anys de presó. Per la seva banda, la Generalitat va comunicar aquest dimarts que s'havia retirat com a acusació, ja que la decisió inicial de presentar-se es va prendre durant l'aplicació del 155, i argumenta que ara ha decidit retirar-se perquè s'han revisat les imatges i cap mosso queda lesionat i ferit. Tampoc hi ha cap agent que hagi demanat que la Generalitat es personi ni ha acusat aquest home, i no hi ha cap bé públic que hagi quedat malmès, situació en la qual sí que estarien obligats a personar-se.Durant el judici, que no s'ha pogut seguir amb normalitat de forma telemàtica com estava previst, l'acusat ha explicat, només en resposta a la seva defensa, que va entrar al parc des del passeig Lluís Companys quan la porta ja estava oberta. Va anar cap a una altra porta, més a prop del carrer Wellington, i va veure a terra un martell de paleta. Li va cridar l'atenció i el va fer servir per picar la cadena, però no pas el pany. Aleshores va arribar un altre noi que es va identificar com a enginyer del Maresme i li va dir que no picava bé. L'acusat li va donar el martell i aquest segon noi va començar a picar.Va ser aleshores quan va sentir que uns homes van cridar-li que eren policies però no li van ensenyar cap placa identificativa, ha dit. El van agafar pels braços, va fer força i va caure per culpa d'una traveta dels agents. Els mossos el van agafar pel cap, les espatlles, la cintura i les cames, i ha negat que donés cap puntada de peu o empenta als agents. La caiguda a terra amb el genoll el va deixar nou mesos de baixa.En el seu últim torn de paraula, l'acusat ha dit que era jutjat per motius polítics i per les seves intencions, no pas pels fets. El casc que portava era per autoprotecció, no pas per atacar ningú, ha assegurat. El processat ha acabat el seu discurs assegurant que no canviarà d'idees: "Mori el mal govern i visca la terra".L'advocat defensor, Benet Salellas, ha remarcat que no hi ha més proves contra el seu client que la declaració dels agents, ja que no hi ha cap imatge de l'acusat picant amb el martell o agredint els policies. De fet, Salellas creu que el delicte que es demana al seu client, desordres públics amb l'agreujant de manifestació, és anticonstitucional, i ha demanat que el tribunal formuli una qüestió d'inconstitucionalitat, perquè un fet no es pot considerar alhora un dret fonamental i un agreujant d'un delicte penal.Segons ell, el càstig per a manifestacions il·lícites té altres vies. També ha lamentat que la versió policial encara tingui tant de pes per a la fiscalia sense cap altra sustentació com imatges, informes mèdics o testimonis externs. També ha criticat la fiscalia per trencar la proporcionalitat en la petició de pena, en demanar tres anys per una persona que no va causar lesions i danys a ningú i res.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor