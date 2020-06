El govern de Colau pressiona els locals d'oci nocturn perquè marxin del Port Olímpic

El 31 de maig va acabar la moratòria perquè els locals d'oci nocturn del Port Olímpic tanquessin i entreguessin les claus a l'Ajuntament, que va assumir a l'abril la gestió de la zona després de la delegació de competències per part de la Generalitat. Els seus titulars, però, encara no ho han fet, i el govern municipal pressiona perquè marxin.El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle ha admès que les activitats en aquests establiments "s'han d'acabar" i ha explicat que els serveis de disciplina urbanística i el districte de Sant Martí estan treballant de quina forma es procedeix."Hi ha d'haver un principi de seguretat jurídica, la voluntat és que el tema no s'allargui en el temps", ha dit aquest dimecres en roda de premsa. Batlle, però, no ha concretat quines opcions s'estan estudiant.La tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, ha recordat que l'Ajuntament és ara el titular de la concessió i ha assegurat que s'executaran "tots els tràmits" perquè estiguin fora "el més aviat possible".

