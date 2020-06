El Congrés aprova l'ingrés mínim vital sense vots en contra

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimecres l'ingrés mínim vital amb 297 vots favorables provinents de totes les formacions excepte els 52 de Vox. El partit d'ultradreta s'hi ha abstingut perquè considera una "bogeria" la mesura, ja que augura que es convertirà en un "subsidi perpetu".​​La prestació garantirà un mínim de 462 euros al mes per a una persona sola i afegirà 139 euros més per cada familiar, fins arribar a un màxim de 1.015 euros al mes. El govern espanyol calcula que arribarà a unes 850.000 llars, 200.000 de les quals aquest mateix mes de juny, amb un impacte anual de 3.000 milions d'euros.L'ingrés s'abonarà en dotze pagues i es podrà compatibilitzar amb altres ingressos. El podran sol·licitar les persones soles d'entre 23 i 65 anys que faci tres anys que estiguin constituïdes com a llar, o bé dels 18 als 65 si tenen menors a càrrec. Això sí, caldrà que acreditin un any ininterromput de residència a l'Estat espanyol, exceptuant casos de violència de gènere o explotació sexual.Per optar-hi, s'haurà d'acreditar tenir uns ingressos inferiors a la renda garantida –que és de 5.538 euros anuals per a llars unipersonals i un màxim de 12.184– i un patrimoni inferior a tres cops la renda garantida. Ara bé, els qui estiguin percebent la prestació per fill a càrrec tindran reconegut d'ofici l'ingrés mínim vital, la qual cosa suposa unes 100.000 persones.El vicepresident segon espanyol, Pablo Iglesias, l'ha considerat "l'avenç més gran en drets socials des de l'aprovació de la llei de dependència" i ha criticat que quan Podem ho va proposar fa uns anys se'ls va dir "de tot". Per això ha conclòs la seva intervenció al ple dient que l'ingrés mínim vital "és una manera de creure's la constitució" i proclamant que "sí que es pot"."Potser la mesura que defensem avui sigui la que tingui més capacitat redistributiva de les que s'han aprovat els darrers anys al nostre país", ha reflexionat Iglesias, que n'ha defensat el paper que tindrà en la lluita contra la pobresa infantil. "És una mesura imprescindible", ha subratllat.​​El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, que també ha defensat l'ingrés al Congrés, n'ha destacat que permetrà a moltes persones ingressar al mercat laboral i gastar. Així mateix, ha advertit que no s'ha d'entendre com "una política dirigida a determinats col·lectius" sinó com a "una assegurança col·lectiva" que rescata les persones que cauen en situacions de pobresa.A banda de l'ingrés mínim vital, la cambra baixa també ha validat el reial decret de mesures agràries, científiques, econòmiques, laborals i tributàries per pal·liar els efectes del coronavirus, que contempla una injecció de 30.500 milions d'euros. La norma prorroga fins al 30 de setembre la flexibilització per contractar personal agrari i garantir la feina dels recol·lectors durant la pandèmia de la Covid-19, flexibilitzant la disponibilitat de temporers davant de les limitacions sanitàries de mobilitat.El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha reconegut que el decret és "una obra coral" que implica diversos ministeris i actua "en els àmbits agrari, científic, econòmic, d'ocupació, de la Seguretat Social i tributari". Així mateix, ha defensat que s'hi inclogui la concessió d'un permís de treball i residència de dos anys prorrogables als joves migrants que s'hagin incorporat a les tasques de recol·lecció al camp durant l'epidèmia.El decret també contempla ajudes de gairebé 10 milions d'euros a les explotacions agràries i ramaderes afectades per la gota freda i els temporals del 2019, crèdits a la Seguretat Social i aixeca les restriccions a les companyies telefòniques, que no podien canviar de número el seu client durant l'estat d'alarma, per exemple.Ha tirat endavant amb 289 vots a favor, cap en contra i 52 abstencions, també de Vox. Tant aquest decret com el que crea l'ingrés mínim vital es tramitaran per urgència com a projecte de llei, per la qual cosa podran ser esmenats pels grups parlamentaris.

