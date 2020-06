Borràs afronta a porta tancada i sense els advocats la vista al Congrés pel suplicatori

Dia clau per al suplicatori que hi ha en marxa al Congrés dels Diputats per la causa oberta contra Laura Borràs, portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) a Madrid, arran del presumpte fraccionament de contractes mentre dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que investiga el Tribunal Suprem. Borràs compareix aquest dijous -a les 12 del migdia o bé al final del ple, en funció de com avanci la jornada parlamentària- davant la comissió de l'Estatut del Diputat per argumentar en contra del tràmit del suplicatori, que la mesa del Congrés va avalar amb els vots de PSOE, PP i Vox i l'abstenció d'Unides Podem , única formació que se'n va desmarcar.La dirigent independentista compareixerà a porta tancada -va demanar que fos en obert, però no se li va permetre- i sense els seus advocats, que tampoc van rebre autorització per acompanyar-la, segons detallen fonts de JxCat a. Al llarg de tots aquests mesos, Borràs ha negat l'existència de fraccionament de contractes -el cas, per cert, neix d'una investigació dels Mossos d'Esquadra- i ha vinculat el cas obert al Suprem -on se la jutjaria, perquè és aforada- al seu perfil polític. L'exconsellera de Cultura és molt propera al president Quim Torra i va ser incorporada a les files de JxCat per Carles Puigdemont a les llistes de les eleccions catalanes del desembre del 2017.La seva defensa la porten Gonzalo Boye i Isabel Elbal, que van acompanyar Torra en el judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pel llaç groc -el president va ser condemnat a un any i mig d'inhabilitació i està a l'espera de veure si el Suprem ratifica la condemna- i també van actuar davant la justícia europea per tal que Puigdemont s'assegués a l'Eurocambra. Aquest dijous, però, no podran ser a la sala del Congrés on es reunirà la comissió de l'Estatut del Diputat, presidida per Begoña Nasarre, del PSOE. Els socialistes, com el PP i Vox, votaran a favor del suplicatori quan sigui elevat al ple de la cambra, de manera que té garantit tirar endavant.De les formacions independentistes, l'única que ha definit el vot ha estat JxCat, que s'hi posicionarà en contra. ERC demana que hi hagi una posició comuna entre les dues formacions i també la CUP, que aquest dimecres va indicar que ja hi ha converses en marxa . L'assumpte de l'exconsellera apareix en l'horitzó com un possible nou conflicte entre socis, perquè JxCat ja ha advertit els republicans que fer costat al suplicatori obligaria a canviar les relacions. ERC vol que la investigació tingui garanties, però al mateix temps insisteix que l'independentisme s'ha d'allunyar de qualsevol "ombra".Al llarg de les últimes setmanes, Borràs ha vist com la Sindicatura de Comptes ha acreditat el fraccionament de contractes , per bé que la dirigent de JxCat sosté que l'informe diu el contrari i que servirà per defensar la seva innocència davant del Suprem. Una de les línies argumentals que fa servir l'exconsellera, que va ser cessada de la ILC a través de l'article 155 quan ja era diputada al Parlament a principis del 2018, és que a l'alt tribunal -responsable de jutjar els presos polítics i de condemnar-los per sedició pel referèndum de l'1-O- no podrà disposar d'un procés judicial just.Els diputats són aforats i això vol dir que només poden ser jutjats prèvia autorització del Congrés o el Parlament en uns tribunals concrets. En el cas de la cambra catalana, aquesta instància és el TSJC, mentre que en el cas de la cambra baixa espanyola, ho és el Tribunal Suprem. Per poder fer-ho, l'alt tribunal ha de demanar autorització al Congrés i això és l'anomenat suplicatori. El Suprem va enviar-lo el 22 de maig al Congrés.La presidenta de la cambra, Meritxell Batet, després d'un acord de la mesa, va remetre la qüestió a la comissió de l'Estatut del Diputat, que és on aquest dijous compareix Borràs. Després de la seva declaració, la comissió haurà d'enllestir la proposta en un termini de trenta dies com a màxim. Un cop enllestida la feina, es debatrà en el primer ple ordinari de la cambra, que haurà de votar si accepta o no el suplicatori.En un termini de vuit dies a partir de l'acord del ple, Batet ho haurà de traslladar a l'autoritat judicial, en aquest cas al Tribunal Suprem, que tindrà l'obligació d'informar a la cambra de les interlocutòries i sentències que es dictin i afectin personalment la diputada de JxCat. L'últim dirigent independentista afectat per un suplicatori va ser Francesc Homs, jutjat i condemnat al Suprem per la consulta del 9-N.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor