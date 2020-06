L'Hospital Clínic liderarà un projecte europeu sobre immunoteràpia i Covid-19

L'Hospital Clínic de Barcelona-IDIBAPS liderarà un projecte de recerca sobre immunoteràpia i Covid-19 a través d'un consorci europeu d'hospitals. La immunoteràpia consisteix a reactivar el sistema immunitari perquè combati una malaltia.El Clínic-IDIBAPS ha signat aquest dimecres un conveni amb Cellnex Telecom, que aportarà al projecte 5 milions d'euros en dos anys.L'element central que analitzarà el projecte són els limfòcits T, el tipus de cèl·lula que controla la resposta immunitària; com uns "directors d'orquestra", ha comparat el cap de Servei d'Immunologia del Clínic, el doctor Manel Juan.El Banc de Sang i Teixits també forma part del nou consorci, a més de l'Hospital Universitari Gregorio Marañón de Madrid; l'INSERM-U1183, associat a l'Hospital Universitari de Montpellier; l'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) de Meldola i l'IRCCS de l'Hospital San Raffaele (HSR) de Milà.Els investigadors volen millorar la detecció de limfòcits T amb capacitat per atacar el coronavirus i, per fer-ho, es necessiten tècniques que permetin manipular-los i orientar la resposta enfront de la infecció.Els investigadors també plantegen modificar genèticament limfòcits per preparar-los en el seu ús dirigit en la resposta contra el coronavirus. Aquest seria un sistema similar als CAR-T, teràpies cel·lulars que s'utilitzen en el càncer.​​​​​​

