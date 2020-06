Jordi Pujol Ferrusola diu que desconeix com la policia espanyola va aconseguir el «pendrive»

Jordi Pujol Ferrusola ha comparegut aquest dimecres com a testimoni al judici del cas pendrive que investiga dos dels suposats membres de la "policia patriòtica" per haver fabricat proves contra la seva família amb un pendrive d’origen incert. Ha afirmat el pendrive -que va servir de base per elaborar un informe de la UDEF contra els Pujol- conté documents “íntims i personals” de la seva propietat que desconeix com van arribar a mans de la policia espanyola.Entre altres, el pendrive contenia imatges d’un viatge de turisme a l’Himalaia o els deures dels seus fills. Pujol ha negat que la Policia el pogués obtenir dels registres ordenats pels jutges el 2016, entre altres perquè el pendrive circulava entre membres de la UDEF des d'anys abans. El dispositiu físic del pendrive, ha afegit, no és seu. Segons ha explicat, tampoc té constància que fos objecte de cap hackeig.Pujol Ferusola ha comparegut com a testimoni en el judici contra l’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional entre 2012 i 2016 Eugenio Pino i el seu número dos, l’exinspector en cap Bonifacio Díez Sevillano, que s’enfronten a acusacions d’estafa processal, fals testimoni i revelació de secrets.És el primer judici contra els integrants de la ‘policia patriòtica’ i se centra en un pendrive que va ser la base d’un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEF) que la Policia Nacional va presentar al jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata, que investiga l’origen de la fortuna de la família Pujol.El pendrive contenia 869 arxius de dades per acusar l’expresident de la Generalitat de delictes fiscals i de blanqueig de capitals, però De la Mata va sospitar del seu origen, va anul·lar-lo com a prova, i va obrir una peça separada per investigar-ne la procedència abans de derivar la causa a l’Audiència Provincial de Madrid.La Fiscalia demana l’arxiu de la causa adduint que els acusats no tenen cap relació amb el pendrive, mentre que les acusacions particulars de Jordi Pujol Ferrusola i Podem demanen penes de presó. Pujol Ferrusola demana que se’ls condemni a dos anys mig de presó, i Podem 10 anys de presó.

