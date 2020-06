Treva al Cercle d'Economia entre Faus i els seus crítics

Javier Faus i els crítics amb la seva gestió al Cercle d'Economia han establert una treva després de mesos de tensió interna, de la qual NacióDigital ha anat informant des de l'octubre passat . Aquesta tarda, la junta i el patronat de la fundació del Cercle -format pels expresidents i on l'estil de Faus ha generat un fort malestar- han emès una breu nota en què es dona suport al president però alhora s'explicita la voluntat de preservar el consens i la fidelitat a la tradició de la casa, acostumada a grans acords interns.L'oposició a la gestió de Faus es va iniciar poc després de la seva presa de possessió, el juliol passat, provocat per un estil considerat massa personalista pels seus detractors. La decisió, sense un debat intern, de traslladar la seu de les jornades anuals, fins aleshores a Sitges, a Barcelona , ja va causar incomoditat. Faus va ser elegit sense oposició, a proposta dels expresidents, com és tradicional a la casa.Segons els seus detractors, Faus ha tingut un estil molt presidencialista i ha donat un perfil baix al Cercle just en un moment com la crisi sanitària que requeria un posicionament ambiciós. El darrer incident es va produir arran d'una audiència telemàtica del rei Felip VI al Cercle, que Faus va mostrar al seu compte de linkedin com si hagués estat concedida a la seva empresa , Meridia Capital.Alguns socis assenyalen el perfil del president, un home vinculat al sector financer i als fons de capitals, amb una imatge de "tauró", com una explicació del conflicte que viu un Cercle d'Economia amb un predomini de sectors industrials i acadèmics, i de tarannà discret.La junta directiva del Cercle ha manifestat de forma unànime el seu suport a Faus i en el comunicat emès aquest dimecres, afirma la "voluntat ferma de seguir amb la missió desenvolupada des de la seva creació el 1958", alhora que subratlla, en concessió als crítics, el respecte a la "pluralitat d'idees i cohesió interna" de la casa. El patronat de la Fundació Cercle d'Economia, presidit per l'expresident Antón Costas, un dels crítics amb Faus, ha fet pròpia aquesta nota.​​​​​​

