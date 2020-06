Desplegament de fibra òptica a tot el territori per lluitar contra el despoblament

Aquest any connectarem amb fibra òptica de la Generalitat les tres valls del #Pallars amb una inversió de 2’5M d’euros.



Cobrirem el 90% dels habitants del Pallars, ajudem a crear riquesa, teixit productiu i arrelar la gent al territori. pic.twitter.com/Q2XqffS6T9 — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) June 10, 2020

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha visitat aquest matí les obres de desplegament de la fibra òptica de la Generalitat entre Sort i Alt Àneu, on ha aprofitat per anunciar que a banda de connectar aquest tram, també s'aprofitarà per connectar la Vall Ferrera i la Vall de Cardós amb una inversió de 2,5 milions d'euros en total. El conseller ha recordat la importància de les infraestructures digitals tant com a "antídot contra el despoblament de certs territoris" com pel seu paper dinamitzador de l'activitat econòmica de la zona.Aquest desplegament forma part del pla del Govern per assegurar la connectivitat a diverses zones del territori en un moment clau amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats i la vertebració territorial. Aquest 2020 quedaran totes les capitals de comarca connectades i els municipis al seu pas, assolint una cobertura del 84% de la població de Catalunya.La voluntat del Govern és garantir la connectivitat a tot el territori i especialment en un moment en què les mesures imposades per lluitar contra la pandèmia de la Covid-19 han provocat uns increments de trànsit d'Internet, de mitjana, d'entre un 50% i un 80% a Catalunya. A més, han convertit la connectivitat en un bé de primera necessitat per donar resposta a les noves necessitats econòmiques i socials com ara el teletreball, la formació online, el comerç per internet i els tràmits i les relacions socials en línia.En aquest sentit, el desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya posa a disposició del territori una infraestructura que facilita el treball per als operadors de telecomunicacions en municipis que, el dia d'avui, gaudeixen de nivells baixos de cobertura de xarxes de nova generació. Així doncs, des del Govern s'està treballant amb els consells comarcals, ajuntaments i operadors locals perquè la darrera milla de fibra òptica acabi arribant a les llars dels diferents municipis connectats.

