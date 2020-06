L'evidència de l'observació científica

. Les epidèmies de còlera i de malària afecten les parts més pobres del món. La pandèmia de la sida afecta col·lectius concrets. Altres epidèmies víriques que en les darreres dècades han matat moltes persones en països més similars al nostre no havien arribat a occident. No ens sentíem interpel·lats.que podia ser tan greu com el de la grip de 1918 —que va acabar amb la vida de milions de persones— no van calar. Així que, quan va arribar, no estàvem prou preparats per a contenir la propagació del nou coronavirus.. Els treballadors sanitaris s'han arriscat a una infecció, tractant els afectats sovint sense una protecció adequada. I per salaris que no reflecteixen el seu esforç, i no només dels darrers mesos.El treball de forma cooperativa està permetent de produir més i millors resultats, i més aviat. La seqüenciació del virus obtinguda per científics xinesos ben aviat i posada d'immediat a l'abast de la comunitat, no té precedents.Tot i que cal garbellar, cada dia s'obtenen més i millors resultats. Es coneix el virus com per a abordar nous tractaments farmacològics específics i vacunes. I es coneixen èxits i fracassos que milloren la pràctica clínica.Com a càrrec públic es va preocupar pel desconeixement dels resultats de la seva aplicació. Va defensar que només sabent quins tractaments eren efectius i quins no, es podien utilitzar de manera eficient els recursos destinats a salut pública.era el mètode que podia donar una informació fiable a l'hora d'abordar una malaltia. Des d'aleshores els assajos clínics van esdevenir la font d'informació més fidedigna en la pràctica mèdica. La «medicina basada en l'evidència» va revolucionar la pràctica mèdica perquè proporcionava una eficiència superior a les decisions basades en l'experiència del metge veterà.per a tots els implicats en la cura del benestar físic i psíquic dels ciutadans que ofereix la Col·laboració Cochrane són abastament aplicades en els protocols de salut pública de la major part dels països del món.Tant és així que els puristes critiquen de fer servir el terme «evidència» —traduït directament de l'anglès— ja que és un «fals amic». El terme suggerit és «observació científica»; però el primer ha arrelat amb força i s'ha generalitzat.es va aplicar per primera vegada en salut pública. Ha arribat també a l'economia i el dret; a la política i a la gestió. Sabem que funciona.Conformen estructures nacionals que actuïn davant emergències com la que encara estem vivint. Als Estats Units existia una potent oficina que assessorava directament el president —i que Obama va potenciar—, però es va estroncar en el darrer mandat.. I, a diferència d'altres sotracs com és una guerra, la infraestructura ha romàs intacta per tant es pot reactivar. No és millor, doncs, dotar-les de recursos per a que puguin desenvolupar la seva tasca? No és millor capacitar seriosament la sanitat i la recerca públiques per a que, entre altres tasques, facin el seguiment de la distribució del virus?La pandèmia no està resolta i encara trigarà i, si algú ens ha de treure de l'embolic, són ells. Com ja han fet. No s'havia de posar en valor?

