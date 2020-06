Així és «Draps i ferro vell», la primera pel·lícula amb doblatge en català de la història

El doblatge en català viu un moment delicat a causa de la crisi del coronavirus, la crisi del sector i la poca ajuda del sector públic. La seva producció en el sector audiovisual del país ha decaigut però la seva influència segueix sent cabdal en la societat catalana. Des de l'estrena de la sèrie Dallas a TV3 el 1983 , el doblatge en català ha estat un segell de qualitat per la producció audiovisual catalana.Tot i això, la sèrie nord-americana no va ser la primera obra cinematogràfica adaptada a la nostra llengua. Draps i ferro vell, una pel·lícula francesa de 1931 i l'única dirigida per André Chotin, té l'honor de ser-ne la pionera. El film, de 48 minuts, va ser adaptat a una mitja hora al català i està penjat íntegrament a YouTube.El periodista i cineasta Magí Murià i Torner va adaptar al català de manera sonora aquesta pel·lícula el 1933, convertint-se així en la primera adaptada en la llengua pròpia però també va ser la primera pel·lícula amb doblatge de tot l'estat espanyol. L'actor principal del metratge era Fernandel, un famós còmic francès de l'època. El film mostra una trama d'època, amb un marcat to masclista però referent de la dècada en la qual es va rodar.El doblatge en català no va tornar a ser una realitat fins a la mort de Franco i la caiguda de la dictadura. Catalunya ha esdevingut una escola d'actors i actrius de doblatge per a tot l'Estat, amb veritables llegendes del sector que aglutinen una filmografia de milers de pel·lícules amb les seves veus.

