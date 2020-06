La UB, la primera universitat de l'Estat en els rànquings internacionals

La Universitat de Barcelona (UB) s'ha posicionat com la primera de l'Estat en els rànquings internacionals QS World University CWUR . En el cas del primer, publicat anualment per una empresa britànica des del 2004, la UB ocupa la posició 183 de mil. I, amb relació al del CWUR, se situa com la 133a més ben valorada d'entre les 2.000 seleccionades.El rècord de la UB ve seguit per dos altres universitats catalanes, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Ambdues es troben també entre les 300 primeres al rànquing de la QS World University (posicions 213 i 287, respectivament). Mentre que la UAB ocupa la plaça 196 al del CWUR, la UPF queda relegada en posicions inferiors (393).Pel que fa als rànquings, el QS World University compleix enguany 16 edicions i analitza 5.000 universitats. Les sis mètriques que es tenen en compte a l'hora d'elaborar-lo són: la reputació acadèmica, així com la dels estudiants que s'hi graduen, totes dues extretes a partir d'enquestes; la ràtio d'estudiants per professor; les citacions que reben els estudis de recerca de cada universitat, i el nombre d'estudiants i professorat internacional que té cada institució.El CWUR, per la seva part, basa el seu rànquing en un sistema sense enquestes que avalua la qualitat de l'educació, la taxa d'establiment al món laboral dels estudiants, els resultats de la recerca que elabora cada universitat, així com les citacions que aquests reben anualment.Tot i que a l'inici, l'any 2012, classificaven només les 100 millors universitats del món, la bona rebuda que va tenir a escala mundial va aconseguir que el 2019 s'expandís a 2.000 institucions d'entre 20.000 avaluades. Així es va convertir en el rànquing global de centres d'estudis superiors més extens que es publica actualment.

