Barcelona tancarà les platges durant la revetlla de Sant Joan

L'Ajuntament de Barcelona tancarà les platges de la ciutat des de les vuit del vespre del 23 de juny fins a les 10 del matí del 24 de juny per evitar la celebració de la revetlla de Sant Joan a la sorra.Les guinguetes també tancaran el vespre del dia 23 i l'endemà l’ús de les platges quedarà regulat per les normes vigents de la fase de desescalada en la qual es trobi la ciutat, i es farà ús dels accessos habilitats i el sistema de control d’aforament que s’ha implantat.Tampoc s'autoritzaran fogueres a la ciutat, només foguerons de petit format, que hauran d'estar encerclats, no fer més d'un metre quadrat i amb aforament reduït.

"Amb aquestes mesures es vol que la revetlla sigui el màxim de segura possible i evitar possibles contagis", han defensat els tinents d'alcaldia Janet Sanz i Albert Batlle en roda de premsa.

Pel que fa al format de les revetlles, s’admetran en el format que permeti la fase vigent de la desescalada. Es permetran les casetes de petards, sempre complint les condicions de seguretat habituals i els requisits sanitaris per prevenir el contagi de la Covid-19.​​​​​​

