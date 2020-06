L'OMS confirma que no hi haurà vacuna contra el coronavirus aquest any

La directora del Departament de Salut Pública i Ambient de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), María Neira, ha assegurat aquest dimecres que la vacuna contra la Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, no estarà disponible enguany. Ha dit, això sí, que en poques setmanes hi haurà "bones notícies" sobre els tractaments.Neira ha assenyalat que, "potser", a principis de 2021 ja es pot comercialitzar una vacuna contra el nou coronavirus, encara que ha avisat que cal ser "realistes" i ser conscients que només queden sis mesos per a acabar l'any i que no donarà temps a desenvolupar-la."Enguany ho veig francament difícil per molta acceleració que hi hagi i es tingui el màxim suport per part de tots els països i de l'OMS per a obtenir-la. Hi ha molts processos que cal seguir per a assegurar-se de quan la vacuna surti al mercat sigui segura", ha recalcat la dirigent de l'organització internacional.Ara bé, respecte als tractaments, i després que l'organisme de Nacions Unides hagi reprès les recerques amb el fàrmac hidroxicloroquina, Neira ha dit que en poques setmanes se sabrà ja si aporta o no benefici per als pacients.​​​​​​

