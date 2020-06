Catalunya afronta la temporada d'incendis en la millor situació dels últims 15 anys

Catalunya afronta la temporada d'incendis -del 15 de juny al 15 de setembre- en una situació molt més bona que la de l'any passat. Concretament, la millor dels últims 15 anys, segons ha detallat aquesta tarda la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. Tot i així, la consellera ha demanat no abaixar la guàrdia i prioritzar la responsabilitat de cara a l'estiu. La situació és millor que la de l'any passat, especialment dura per la sequedat de la vegetació i les poques pluges en els mesos previs, i a dia d'avui la sequedat és més baixa i el perill potencial, a priori, hauria de ser menor.Jordà i el conseller d'Interior, Miquel Buch, han fet balanç de la campanya d'incendis de l'any passat -s'havia de fer l'octubre de 2019 però es va ajornar per la sentència de l'1-O- i han valorat també la campanya de prevenció d'incendis d'aquest any. "Els focs s'apaguen a l'hivern", ha deixat clar la consellera Jordà en la compareixença en comissió d'aquest dimecres.Buch ha exposat que hi ha un "risc gran" d'incendis a Catalunya aquest estiu "malgrat la falsa sensació que ha plogut prou" per la "desestacionalització i els efectes del canvi climàtic". El conseller ha destacat que l'incendi de la Ribera d'Ebre va ser el vuitè més ràpid de l'any passat al món, per davant d'Austràlia, Sibèria o Amazones. Ha explicat que per la d'aquest any es destinaran 16 milions d'euros i es duran a terme diverses millores operatives. També ha indicat que els bombers reforçaran la flota mòbil amb 263 nous vehicles que costaran uns 18,5 milions d'euros.Aquest 2020, en el terreny de la prevenció dels incendis s'ha posat a punt i presentat l'aplicació PrevinCAT, una eina oberta a gestors i planificadors per identificar les zones idònies per fer tasques i infraestructures per evitar grans incendis. Jordà ha explicat que s'han redactat projectes d'infarestructura de prevenció d'incendis en perímetres de protecció prioritària (PPP) i s'està treballant en els projectes europeus transfronterers, per prevenir incendis en zones frontereres. També s'executen infraestructures de prevenció per valor d'un milió i mig d'euros, especialment al massís dels Ports.Aquesta temporada també s'han fet 28 cremes controlades de vegetació, una "eina molt important" per a la prevenció, de cara a reduir combustible i manteniment de la biodiversitat. "Tot i l'excepcionalitat de la situació, el Departament ha mantingut l'activitat", ha remarcat la consellera. Enguany es convocaran ajuts per a la infraestructura de prevenció d'incendis per valor de 4,6 milions d'euros per a ajuntaments i entitats de defensa forestal. També es destinaran ajudes als ramaders per mantenir pastures en zones de risc.El 2020 el Departament ha treballat en els bosc amb "malures" i s'han pressupostat 200.000 euros per la retirada de pins malalts i s'ha convocat una convocatòria per valor de 170.000 euros per la pinassa amb malura. Agricultura vol donar resposta al sector, imprescindible per a la gestió de les masses forestals de manera sostenible econòmica i ambientalment, i en relació a la prevenció d'incendis. En aquest sentit, s'han impulsat iniciatives en coordinació amb el sector per prevenir focs. La consellera també ha reivindicat la bona feina dels agents forestals, amb campanyes per reduir el risc d'incendis forestals.La bona tasca preventiva ha permès que en els darrers anys el nombre d'incendis forestals hagi tingut una tendència a la baixa. La consellera Jordà ha fet balanç de la campanya d'incendis de 2019. L'any passat hi va haver 233 incendis forestals, que van cremar 6.459 hectàrees. El 85% dels incendis van ser de menys d'una hectàrea, però hi va haver un gran incendi -el de la Torre de l'Espanyol- que "desvirtua" les bones dades de prevenció. En nombre d'hectàrees cremades, les Terres de l'Ebre i Lleida són els territoris més afectats, però en nombre d'incendis Barcelona i Girona són els llocs on més focs es van declarar, la majoria de petites dimensions. La campanya és del 15 de juny al 15 de setembre, però fora d'aquestes setmanes van cremar unes 600 hectàrees, amb el foc del Perelló com el més important.El 62% dels incendis van ser provocats per causes antròpiques, és a dir, per activitats humanes (un 22% van ser intencionat, el 21% accidents, i el 19% negligències). Aquest percentatge és menor al d'anys anteriors. Pel que fa a les condicions meteorològiques, la consellera Jordà ha dit que la campanya d'incendis es va iniciar després d'uns mesos de poca pluja i amb una vegetació seca. Els valors més baixos de pluja van ser al tram final del riu Ebre, una zona amb risc d'incendi molt alt durant l'estiu. "Va ser una de les pitjors temporades d'incendis en relació al risc", ha remarcat la consellera. La manca de pluges i la primavera seca se suma als episodis de calor continuats, especialment al juny (43,8º a Alcarràs, temperatura màxima mai registrada a Catalunya).La campanya de l'any passat va estar marcada també per diverses onades de calor, episodis d'humitat relativa molt baixa, també episodis de vent que van incrementar el risc d'incendi i de propagació. "A l'hora de planificar la prevenció cal tenir en compte la paradoxa de l'extinció: com més capacitat d'extinció, més possibilitats que els focs que s'escapen de l'extinció siguin més grans", ha dit Jordà. La consellera ha assegurat que els mitjans d'extinció són "dels millors" i ha remarcat que cal centrar-se en l'anticipació.La consellera Jordà ha dit que la prevenció d'incendis és una de les polítiques prioritàries del Departament i ha fet referència als "grans incendis", que són una forta amenaça pels boscos de Catalunya. "La superfície forestal continua augmentant", ha apuntat la consellera, que ha alertat que un món rural "sense oportunitats" incrementa, entre d'altres, el risc d'incendis. Davant d'això, el Departament està duent a terme actuacions per prevenir els incendis amb obres i tasques de vigilància. "Els focs s'apaguen a l'hivern amb tasques de prevenció", ha dit Jordà.Per això es dissenyen i s'executen infraestructures forestals, com punts d'aigua o àrees de baixa càrrega de combustible, per prevenir incendis. També es vigilen les infraestructures que poden provocar incendis, com ara locals d'oci o línies elèctriques, i s'impulsen accions encaminades a recuperar l'activitat agrícola, amb efectes a llarg termini."El Departament d'Interior podrà fer una bona tasca d'extinció si el Departament d'Agricultura fa una bona tasca de prevenció", ha dit Jordà, que ha ressaltat la bona coordinació entre tots dos equips. Per assolir "l'excel·lència" en la prevenció d'incendis, la consellera ha remarcat la "co-governança", que implica els propietaris i els gestors del territori i les associacions de defensa forestal en la prevenció. "Hem d'apostar pel model de voluntariat propi del nostre país", ha dit.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor