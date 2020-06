Detingut dues vegades en tres dies per cremar contenidors a Torrevella

La Guàrdia Civil ha detingut a Torrevella un home com a presumpte autor d'un delicte de danys contra el mobiliari urbà per haver cremat tres contenidors. L'home ja va ser detingut, dos dies abans pels mateixos fets.L'institut armat ha explicat que la segona detenció es va practicar el passat diumenge, dia 7, quan es va rebre la trucada d'un particular en la qual comunicava que diversos contenidors de residus estaven cremant. Els incendis, localitzats als carrers Dorotea, Bautista Bertomeu, Jove Trinitat i avinguda Corts Valencianes, van necessitar la intervenció d'un camió motobomba dels bombers per poder sufocar-los.L'escorcoll superficial va permetre descobrir entre les seves pertinences un encenedor, que se li va confiscar com a peça de convicció el presumpte delicte de danys pel qual va acabar detingut. Aquest mateix home havia estat detingut el dijous anterior, 4 de juny, acusat pels mateixos fets en provocar presumptament l'incendi de tres contenidors de residus a Torrevella.

