Només quatre condemnes per 571 casos de racisme policial: SOS Racisme denuncia impunitat

SOS Racisme ha fet balanç aquest dimecres dels casos de racisme policial gestionats per l'entitat del 1999. El resultat, asseguren, evidencia la "impunitat" dels cossos policials: només quatre condemnes d'un total de 571 casos recollits pel Servei d'Atenció i Denúncia (SAID)."La violència policial, tant aquí a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol, no són casos aïllats", assegura SOS Racisme, que parla d'un "racisme d'Estat sistèmic". "Les forces de seguretat pública són el braç executor encarregat de mantenir el poder hegemònic actual, que gira entorn d’un sistema desigual, blanc, capitalista i patriarcal", argumenten.Com és habitual, SOS Racisme insisteix que el nombre de casos pot ser més elevat per les dificultats que suposa denunciar. "Sovint les persones que denuncien el racisme policial es troben amb una contra-denúncia confeccionada pels agents implicats que els suposa no només conseqüències penals sinó també d’estrangeria", apunta l'entitat.SOS Racisme també defensa que el sistema judicial atorga "presumpció de veracitat" a la versió policial i acostuma a mostrar reticències per reconèixer motivacions racistes. Dels quatre cass que han acaba en condemna, en cap s’ha aplicat l’agreujant de racisme o s’ha contemplat com a delicte d’odi.L'entitat també dirigeix un missatge a les administracions, a qui reclama reconèixer les pràctiques racistes dins els cossos policials per fer possible la seva "transformació real". Precisament, aquest dimecres el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha reconegut identificacions policials per "baix ètnic". Sallent ho considera un fet "universal" en totes les policies que cal "corregir".A banda del reconeixement, SOS Racisme reclama implementar mecanismes de control i avaluació i un abordatge "integral". També revisar els criteris de selecció de personal i la formació obligatòria i regular dels agents.

