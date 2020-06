La Diputació de Barcelona desplegarà 114 vehicles i 259 persones per prevenir els incendis forestals

Núria Marín amb Xavier Jovés durant la visita al Palau Firal Foto: Pere Fontanals

També ha recordat que "hem de tenir en compte que amb el previsible increment del turisme interior degut a la pandèmia, els boscos estaran més transitats que mai". En aquest sentit, Marín ha afirmat que la Diputació "pot arribar a tallar accessos al bosc allà on es cregui necessari si hi ha situació de risc i molta presència humana".

La Diputació de Barcelona destinarà 114 vehicles i 250 persones al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PIV) que es posarà en marxa el 15 de juny i que s'allargarà, si la previsió ho contempla, fins al 30 d'agost.Les novetats de la campanya forestal per a 2020 han estat presentades per la presidenta de la Diputació, Núria Marín, aquest dimecres al migdia al Palau Firal de Manresa, on hi havia una part de la flota de vehicles que aquest estiu cobrirà les zones d'informació i vigilància de la demarcació de Barcelona. Cada una de les zones de vigilància disposa d'un centre de comunicacions que centralitza els avisos d'incendi i les incidències detectades per les unitats de vigilància.La Diputació ha establert el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PIV) com a un mecanisme "extraordinari" de reforç a la campanya forestal. "Malgrat que la temporada comença bé, amb els boscos humits per les recents pluges, hem de tenir en compte que el 50% del territori de la demarcació és de massa forestal", ha apuntat la presidenta.Durant la presentació, la Diputació ha "retornat" als ADF de les comarques centrals les mascaretes que van posar a disposició dels ajuntaments al principi de la pandèmia. Marín ha volgut agrair aquest gest amb una donació de mascaretes de la Diputació.A la presentació també hi han assistit el diputat responsable de la cura forestal, Josep Tarín, i el regidor de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massegú.

Núria Marín lliura les mascaretes als ADF de la Catalunya Central. Foto: Pere Fontanals

