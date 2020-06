Totes les claus de la paga extra al personal sanitari

El Govern ja ha concretat els detalls de la compensació al personal sanitari per l'esforç desplegat durant els mesos més intensos de la pandèmia de la Covid-19. L'agraïment en forma de paga extra beneficiarà tots els professionals de la xarxa de salut d'utilització pública -també els que treballen en hospitals i centres sanitaris concertats-, així com els treballadors de les residències. Aquestes són les claus de l'anunci fet per la Generalitat.El personal sanitari -metges i professionals d'infermeria- cobraran entre 350 i 1.350 euros extres per la feina feta entre l'1 de març i el 31 de maig, que la Generalitat abonarà en la nòmina dels mes d'agost un cop el consell executiu hagi validat la mesura. La partida ingressada variarà en funció de la categoria laboral del professional, la presencialitat i el grau d'exposició al coronavirus en els darrers tres mesos. Els barems quedaran fixats pel Departament de Salut. Per al personal de les residències, s'abonarà un fix de 900 euros, segons l'anunci fet pel Govern.La gratificació atendrà tant el personal dels hospitals i centres d'atenció primària públics com els professionals dels equipaments sanitaris que tenen un concert amb l'administració. Per exemple, la paga extra inclou el personal de l'Hospital de la Vall d'Hebron -que depèn de l'Institut Català de la Salut (ICS)- però també el de l'Hospital Clínic, així com de la resta del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).El Govern ha detallat que la resta de professionals dels serveis essencials -com policies, bombers i empleats dels serveis d'emergència- també seran compensats en un altre paquet d'ajudes en el qual treballa l'executiu. La Generalitat ja va transmetre aquesta voluntat en l'última reunió de la taula de la Funció Pública, del 30 d'abril.La compensació al personal sanitari i treballadors de les residències tindrà un impacte de 140 milions en els pressupostos del 2020, que es troben en fase de modificació, una quantitat que triplica els 45 milions anunciats inicialment per la conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública. La Generalitat també té previst que en els recursos públics per als exercicis 2021 i el 2022 hi hagi unes partides de 40 milions d'euros addicionals -80 milions en total- per atendre millores en la feina dels professionals sanitaris, que es pactaran amb sindicats. Aquesta és la voluntat expressada per l'executiu aquest dimecres.El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha apuntat que la paga extra d'aquest agost aprofitarà els fons addicionals que cada any transfereix el govern espanyol per completar les retribucions dels funcionaris. Es completarà amb els recursos específics de la Covid-19 que l'Estat cedirà a les autonomies, uns fons que s'haurien d'aprovar en les pròximes setmanes.Segons la taula de mitjana retributiva de l'Institut Català de la Salut (ICS) -que agrupa uns 45.000 professionals sanitaris-, i no es fixa només en els sous base sinó en el conjunt de la nòmina, un metge especialista que treballa en un hospital de l'ICS cobrava 58.602 euros bruts el 2014 i el 2019 n'ingressava 70.689. Al seu torn, un facultatiu de l'atenció primària tenia un sou de 54.062 euros fa sis anys i ara en percep 68.905. Són quantitats que no inclouen plusos de comandament. El personal d'infermeria dels hospitals ingressa 43.053 euros anuals (pels 38.507 del 2014) i la plantilla d'infermeria de l'atenció primària té un salari mitjà de 43.703 euros (pels 36.697 de fa sis anys). La taula de retribucions de l'ICS no és exactament la mateixa que la de la resta del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).​​​​​​​​​​​​​​

