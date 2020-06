La Generalitat obre la porta a fer passar Barcelona a fase 3 la setmana vinent

La Generalitat encara no tanca la porta a fer passar Barcelona, les regions metropolitanes i Lleida a la fase 3 a partir de dilluns vinent. La proposta, en cas que es materialitzés, requereix l'autorització de l'Estat. Fa només dos dies, el Govern va descartar la possibilitat que la capital, la seva zona d'influència i les Terres de Lleida avancessin en la desescalada -tot just van estrenar la fase 2 aquest mateix dilluns-, però la consellera de Salut, Alba Vergés, sosté que la porta no està tancada del tot.Quin és el motiu? Segons Vergés, s'està calibrant si el fet que en fase 3 les competències sobre el desconfinament passin a mans de la Generalitat pot ser beneficiós a l'hora d'abordar la pugna contra la pandèmia. Acompanyada del vicepresident Pere Aragonès i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó -tots tres han presentat la remuneració extraordinària als sanitaris que han treballat contra el coronavirus-, la titular de Salut ha indicat que s'està pensant "què pot ajudar més en la gestió de la societat".En tot cas, Vergés ha indicat que a Lleida han existit brots que encara estan donant "molta feina" a les autoritats sanitàries, malgrat que ha donat per "controlada" la situació. En cas que Barcelona, les regions metropolitanes i Lleida fossin autoritzades a passar a la tercera fase, tot Catalunya entraria en aquest estadi i, per tant, la Generalitat podria gestionar la desescalada. A banda, la fase 3 permet la mobilitat entre regions limítrofs.Normalment, però, cada territori ha hagut d'esperar fins ara dues setmanes abans de passar a un nou estadi. Si la capital, la seva zona d'influència i Lleida es moguessin de fase a partir de dilluns vinent, només haurien passat una setmana en el segon estadi. Una de les novetats en la tercera fase és que ja no existeixen les franges horàries i que es pot consumir a les barres dels bars, per posar dos exemples ​​​​​​

