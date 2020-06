La Moncloa proposa reduir la distància a les aules perquè tots els alumnes tornin a l'escola al setembre

El govern espanyol ha relaxat la distància de seguretat que hauran de mantenir els alumnes a les aules de cara al curs que ve. Estava previst que fos de dos metres i ara serà d'un metre i mig, tal com recull el decret de la "nova normalitat" que s'ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat. El Ministeri de Educació no té competències en aquest àmbit a Catalunya, i per tant serà decisió de la conselleria que pilota Josep Bargalló aplicar o no aquest relaxament de la distància entre els estudiants.En una entrevista aquest matí a La Sexta , la ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha assegurat que el curs vinent serà "absolutament presencial", tenint en compte totes les mesures sanitàries per evitar nous brots del virus. És per això que ha demanat als centres educatius que "optimitzin els espais" i ha proposat que els alumnes fins a 10 anys (4t de Primària) puguin configurar grups com "grups de convivència estable" i, en el marc d'aquests grups, es puguin "moure amb tranquil·litat" sense mantenir la distància de seguretat. "Parlem de grups de 15-20 alumnes. Els altres grups estaran en un altre espai del centre", ha detallat.Les propostes del Ministeri d'Educació, elaborades també amb Sanitat, es presentaran aquest dijous en el marc de la conferència sectorial d'Educació amb les comunitats autònomes. A través d'un comunicat , Educació diu que l'objectiu del govern espanyol és plantejar una "estratègia consensuada" amb els agents implicats per oferir un entorn escolar "segur i saludable a l'alumnat i al personal dels centres educatius". Fonts d'Educació consultades eviten pronunciar-se sobre el protocol fins que no es faci la proposta formalment.Entre les recomanacions del Ministeri també es demana prioritzar la utilització d'espais a l'aire lliure per fer activitats educatives i d'oci, mantenir mesures d'higiene de mans, no tocar-se ulls, boca o nas i utilitzar mocadors d'un sol us. Respecte a la mascareta, proposa que no sigui obligatòria en Educació Infantil i, de 1r a 4t de Primària, tampoc si l'alumne es troba en el "grup de convivència estable". En els alumnes a partir de 5è, la mascareta serà obligatòria quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, però no quan l'alumne estigui assegut al pupitre.

