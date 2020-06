L'estiu està al caure, però la pandèmia del coronavirus fa que encara no quedin clars tots els comportaments que cal dur a terme per poder gaudir de la platja en un context molt diferent al que estem acostumats.Davant d'aquesta situació, Salut ha difós una petita guia per marcar algunes pautes a seguir a les platges catalanes:​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor